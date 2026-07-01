Ateliertage in den Sommerferien - Das große Sommermalen

Ein weiteres Mal wagen sich die >Teilnehmer:innen sich an Landschaftsmalerei – mit Blick auf die Donau. Kinder entdecken auch, wie man mit Kreide ein Ölbild nachstellen kann und erleben, dass selbst der Buntstift unglaubliche Ausdruckskraft hat. Bei schönem Wetter arbeiten die Teilnehmer:innen draußen vor dem Museum, bei Regen ziehen sie ins Museum, um dort kreativ zu werden. Der Fokus liegt auf dem Malen und dem Entdecken neuer Techniken inmitten der inspirierenden Umgebung. Kommen sie vorbei, lassen sie sich und ihre Kinder von der urbanen Landschaft und der Kunstwelt rund um das Muaseum herum inspirieren!
Kreativprogramm in den Sommerferien, speziell für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren, ab 14:00 Uhr (letzter Einlass ist um 16:30 Uhr).
Die Teilnahme ist kostenlos im Rahmen des regulären Museumseintritts.
|Juli 2026
|So. 12. Juli 2026
14:00 Uhr
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|So. 26. Juli 2026
14:00 Uhr
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|August 2026
|So. 9. Aug. 2026
14:00 Uhr
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|So. 23. Aug. 2026
14:00 Uhr
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