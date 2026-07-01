Ateliertage in den Sommerferien - Das große Sommermalen


Ateliertage in den Sommerferien - Das große Sommermalen

Egon Schiele Museum
12. Juli bis 23. Aug. 2026
Im Sommer bieten das Haus vier große kreative Termine an, bei denen Kinder verschiedene Mal- und Zeichentechniken im urbanen Raum ausprobieren werden. Vor dem Museum werden die Teilnehmer:innen mit Bleistift und Tusche Skizzen üben und die Umgebung einfangen.

Ein weiteres Mal wagen sich die >Teilnehmer:innen sich an Landschaftsmalerei – mit Blick auf die Donau. Kinder entdecken auch, wie man mit Kreide ein Ölbild nachstellen kann und erleben, dass selbst der Buntstift unglaubliche Ausdruckskraft hat. Bei schönem Wetter arbeiten die Teilnehmer:innen draußen vor dem Museum, bei Regen ziehen sie ins Museum, um dort kreativ zu werden. Der Fokus liegt auf dem Malen und dem Entdecken neuer Techniken inmitten der inspirierenden Umgebung. Kommen sie vorbei, lassen sie sich und ihre Kinder von der urbanen Landschaft und der Kunstwelt rund um das Muaseum herum inspirieren!

Kreativprogramm in den Sommerferien, speziell für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren, ab 14:00 Uhr (letzter Einlass ist um 16:30 Uhr).

Die Teilnahme ist kostenlos im Rahmen des regulären Museumseintritts.

Details zur Spielstätte:
Egon Schiele Museum
Donaulände 28, A-3430 Tulln

Termine: Ateliertage in den Sommerferien - Das große Sommermalen - Egon Schiele Museum

Juli 2026
So. 12. Juli 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 26. Juli 2026
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August 2026
So. 9. Aug. 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 23. Aug. 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 