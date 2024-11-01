Domplatz Open-Air - Festkonzert anlässlich 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten

Mit einem Hauch skandinavischer Frische und der Magie des Spätsommers: Das Domplatz Open-Air geht 2026 bereits in die vierte Runde und die Veranstalter feiern 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten! Vor der imposanten Kulisse des St. Pöltner Doms schickt das Festspielhaus sein Residenzorchester, das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung des finnisch-britischen Dirigenten Ross Jamie Collins, auf eine klangvolle Reise in den hohen Norden Europas.

Das Programm des Abends spiegelt mit Werken von Edvard Grieg, Jean Sibelius, Hans Christian Lumbye und Johan Svendsen den musikalischen Reichtum und die Vielseitigkeit der nordischen Klangwelt wider. Mit der preisgekrönten norwegischen Singer-Songwriterin Rebekka Bakken ist eine der tiefgründigsten Stimmen Skandinaviens zu Gast. Auf ihrem neuen Album Nord fängt sie die raue Schönheit ihrer Heimat in zarten, kraftvollen Tönen ein. Ob Folk, Klassik, elektronische Klangwelten oder Filmkompositionen: Eivør beeindruckt mit ihrem Gespür für neue musikalische Wege. Inspiration für ihre Kompositionen schöpft die Sängerin aus dem kulturellen Reichtum der Färöer. Eine freigeistig zelebrierte Musikmelange bis hin zum finnischen Tango präsentiert das Mundharmonikaquartett Sväng. Sein innovativer Umgang mit der Mundharmonika öffnet Klangwelten, die die Grenzen der traditionellen Musik ausloten. Die norwegische Violinistin Ragnhild Hemsing, bekannt für ihre außergewöhnliche Interpretation skandinavischer Musik, ist mit der Hardangerfiedel zu erleben. Mit virtuoser Technik und tiefem emotionalen Ausdruck wird sie unter anderem Teile der Peer Gynt-Suite von Edvard Grieg auf diesem besonderen Instrument spielen, das tief in der Musikgeschichte Norwegens verwurzelt ist. Ein Abend voller skandinavischer Atmosphäre – durchzogen von nordischer Magie und Harmonie.

Die Domplatz Open-Air-Konzerte sind Ausdruck einer gelebten Zusammenarbeit von Land Niederösterreich, Stadt St. Pölten und Festspielhaus St. Pölten. Als nachhaltige Formate aus dem Schwerpunktjahr Kultur St. Pölten 2024 zeigen diese richtungsweisenden Projekte, wie unmittelbar und positiv Kultur in die Stadt, die Region und weit darüber hinaus wirken kann.

PROGRAMM

*Hans Christian Lumbye: En Sommernat på Møns Klint (auch: Eine Sommernacht in Dänemark), Fantasi

*Johan Halvorsen: Norwegian Dance No. 2

*Edvard Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr.1, op. 46: Morgenstimmung (Hardangerfiddel)

*Edvard Grieg: Peer-Gynt-Suite Nr.1, op. 46: In der Halle des Bergkönigs (Hardangerfiddel)

*Johan Halvorsen: Bojarenes Indtogsmarsch/Entry March of the Boyars

*Jean Sibelius: Alla Marcia (Arrangement: Aili Järvelä)

*Toivo Kärki: Muista minua (Arrangement: Roope Mäenpää)

*Jouko Kyhälä: Kyytiläinen (Arrangement: Pessi Levanto)

*Jouko Kyhälä: Kuakua kome kiki? (Arrangement: Marzi Nyman)

*Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11, 1. Satz (Intermezzo)

*Rebekka Bakken: Møt meg

*Rebekka Bakken: My Choicest Hours

*Rebekka Bakken: Daylight is Short in Fall

*Rebekka Bakken: True North

*Hugo Alfvén: Gustav Adolf II, Op. 49 — Vision (No. 1)

*Eivør: Trøllabundin

*Eivør: Salt

*Eivør: Lívstræðrir (Titelsong von The Last Kingdom)

*Edvard Grieg: Norwegische Tänze op. 35, Nr. 3/Allegro moderato alla marcia

BESETZUNG & CREDITS

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich Orchester, Ross Jamie Collins Dirigent, Ragnhild Hemsing Violine, Hardangerfiedel, Sväng Mundharmonikaquartett, Rebekka Bakken Gesang, Eivør Gesang