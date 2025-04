Mystische Erzählungen und komplexe Gedanken - Zu später Stunde lädt der berühmte österreichische Autor und Geschichtenerzähler Michael Köhlmeier zu einer Reise ans Ende der Nacht, bei der er aus eigenen Werken liest und sich auch dem diesjährigen Festivalthema „Die vier Elemente“ widmet.

Mit seiner meisterhaften Kunst des Erzählens wird uns Köhlmeier in eine Welt entführen, die gleichermaßen von Magie, Mythos und der Reflexion über die eigene Existenz geprägt ist.

In seinen Geschichten verweben sich die Gedanken der Erde, des Wassers, des Feuers und der Luft zu einer vielschichtigen Erzählung, die über das uns Bekannte hinausführt. Der italienische Organist Davide Mariano, der bereits in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt konzertierte, wird ergänzend dazu Werke von Johann Sebastian Bach, François Couperin und Girolamo Frescobaldi auf der Domorgel spielen.

Der Abend entfaltet sich als Reise ans Ende der Nacht und soll die Elemente in ihrer subtilen Wirkung, aber auch in ihrer rohen Kraft spürbar machen. Es ist ein Abend, der uns einlädt die Dunkelheit zu leben und zu atmen und – vielleicht – im sanften Licht der Worte ein Stück näher zu uns selbst zu kommen.

Lassen Sie sich von den Erzählungen Michael Köhlmeiers und den Klängen der Domorgel durch Davide Mariano entführen und erleben Sie, wie Sprache und Klang in der Dunkelheit des Doms zu einer lebendigen Reise werden.

Lesung: Michael Köhlmeier

Orgel: Davide Mariano

Musik: u.a. von J. S. Bach, François Couperin, Girolamo Frescobaldi