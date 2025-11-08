Musical Jesus Christ Superstar

Freuen Sie sich auf Hits wie „I don’t know how to love him“ und „Jesus Christ Superstar“, auf eine zeitgenössische Inszenierung und auf eine einzigartige Atmosphäre in der Dom- u. Kathedralkirche „Zum heiligen Martin“ in Eisenstadt.
Text: Tim Rice
Musik: Andrew Lloyd Webber (Englisch)
Eintritt: freie Spende
Anmeldung für das Musical erforderlich:
Pastorale Dienste der Diözese Eisenstadt
Tel: 02682/777-288 oder 442
E-Mail: [email protected]
|November 2025
|Sa. 8. Nov. 2025
18:30 Uhr
|So. 9. Nov. 2025
15:00 Uhr
