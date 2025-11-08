Musical Jesus Christ Superstar

Es ist eines der beliebtesten Musicals aller Zeiten. Die Geschichte ist wohlbekannt, die Musik weltberühmt. Mit rockigen Klängen zeichnen Tim Rice und Andrew Lloyd Webber die letzten sieben Tage im Leben von Jesus nach – einem Revoluzzer, der eine große Fangemeinde hinter sich schart und zur Bedrohung für die Mächtigen wird.

Freuen Sie sich auf Hits wie „I don’t know how to love him“ und „Jesus Christ Superstar“, auf eine zeitgenössische Inszenierung und auf eine einzigartige Atmosphäre in der Dom- u. Kathedralkirche „Zum heiligen Martin“ in Eisenstadt.

Text: Tim Rice

Musik: Andrew Lloyd Webber (Englisch)

Eintritt: freie Spende

Anmeldung für das Musical erforderlich:

Pastorale Dienste der Diözese Eisenstadt

Tel: 02682/777-288 oder 442

E-Mail: [email protected]