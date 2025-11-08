Musical Jesus Christ Superstar


Musical Jesus Christ Superstar

Dom St. Martin
8. bis 9. Nov. 2025
Es ist eines der beliebtesten Musicals aller Zeiten. Die Geschichte ist wohlbekannt, die Musik weltberühmt. Mit rockigen Klängen zeichnen Tim Rice und Andrew Lloyd Webber die letzten sieben Tage im Leben von Jesus nach – einem Revoluzzer, der eine große Fangemeinde hinter sich schart und zur Bedrohung für die Mächtigen wird.

Freuen Sie sich auf Hits wie „I don’t know how to love him“ und „Jesus Christ Superstar“, auf eine zeitgenössische Inszenierung und auf eine einzigartige Atmosphäre in der Dom- u. Kathedralkirche „Zum heiligen Martin“ in Eisenstadt.

Text: Tim Rice
Musik: Andrew Lloyd Webber (Englisch)

Eintritt: freie Spende
Anmeldung für das Musical erforderlich:
Pastorale Dienste der Diözese Eisenstadt
Tel: 02682/777-288 oder 442
E-Mail: [email protected]

Details zur Spielstätte:
Dom St. Martin
Pfarrgasse 32, A-7000 Eisenstadt
Im Rahmen des Festivals:
November 2025
Sa. 8. Nov. 2025
So. 9. Nov. 2025
