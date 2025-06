Führung mit dem künstlerischen Leiter Bernhard Antoni

Der Kurator der Ausstellungen und künstlerische Leiter des Kunstmuseums führt durch die beiden Ausstellungen mit dem Jahrestitel „imagine all the people – Bilder vom Menschen“. Im Obergeschoß werden Arbeiten von 32 lehrenden Künstler:innen der renommierten Universität für Kunst und Design in Klausenburg präsentiert und im Erdgeschoß Werke von Heide und Makis Warlamis.