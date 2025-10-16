Kurioses Wissen rund um Münzen, Scheine und andere Zahlungsmittel - Was man mit Geld alles machen kann – nämlich mehr als nur damit bezahlen und wie viel Naturwissenschaft in unseren alltäglichen Zahlungsmitteln steckt, gibt’s in der CoSA Sonderausstellung „Der Schein trügt“ zu erforschen?

Die Besucher:innen erfahren, wie man Gold chemisch auflösen kann und warum es physikalisch nicht klappt, in Münzen ein Bad zu nehmen – außer man ist Dagobert Duck.

Das CoSA zeigt, wie viel Technik in einer Banknote steckt, denn so manches Sicherheitsmerkmal wird nur im richtigen Licht sichtbar. Unter einem Mikroskop gehen Besucher:innen Hologrammen, Mikroschriften und Magnetstreifen auf den Grund und erfahren ganz nebenbei auch noch, wie man es am besten anstellt, einen Tresor zu knacken.

Kooperation mit

Steiermärkische Sparkasse