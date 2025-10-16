Der Schein trügt


CoSA - Center of Science Activities
16. Okt. 2025 bis 1. Jan. 2027
Kurioses Wissen rund um Münzen, Scheine und andere Zahlungsmittel - Was man mit Geld alles machen kann – nämlich mehr als nur damit bezahlen und wie viel Naturwissenschaft in unseren alltäglichen Zahlungsmitteln steckt, gibt’s in der CoSA Sonderausstellung „Der Schein trügt“ zu erforschen?

Die Besucher:innen erfahren, wie man Gold chemisch auflösen kann und warum es physikalisch nicht klappt, in Münzen ein Bad zu nehmen – außer man ist Dagobert Duck.

Das CoSA zeigt, wie viel Technik in einer Banknote steckt, denn so manches Sicherheitsmerkmal wird nur im richtigen Licht sichtbar. Unter einem Mikroskop gehen Besucher:innen Hologrammen, Mikroschriften und Magnetstreifen auf den Grund und erfahren ganz nebenbei auch noch, wie man es am besten anstellt, einen Tresor zu knacken.

Kooperation mit
Steiermärkische Sparkasse

Details zur Spielstätte:
Joanneumsviertel, A-8010 Graz

