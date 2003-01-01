Natural Order of Things (2024)

In Natural Order of Things starten sie den Versuch durch Schönheit und Harmonie diese Ordnung zu bekräftigen und so einen Weg zu finden, sich wieder mit der Natur zu verbinden, ein Gleichgewicht herzustellen. Sie lassen sich von der geordneten Unordnung inspirieren. Auf der Bühne folgen die zehn Tänzerinnen und Tänzer unvorhersehbaren, scheinbar chaotischen Pfaden, um sich schließlich in zusammenhängenden Gruppen zu reorganisieren. Zyklische und sich wiederholende Bewegungen ziehen hypnotisch in ihren Bann, sie streben nach Perfektion in der Imperfektion.
GN | MC
Idee und Konzept: Guy Nader | Maria Campos
Mit: Alfonso Aguilar, Maria Campos, Joana Couto, Guy Nader, Pierre Lison, Jovana Zelenovic, Francesco Grilli, Olatz Larunbe, Mimi Wascher
Komposition: Coti K.
Lichtdesign: Conchita Pons
Bühne: GN|MC
Kostüme: Marina Prats
Produktion: Raqscene, MGM-Marta Guzmán Management, Yara Himelfarb
Koproduktion: Mercat de les Flors, Grec Festival de Barcelona, La Biennale di Venezia/Biennale Danza 2024, Kurtheater Baden (Schweiz)
|April 2026
|So. 5. April 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen