Natural Order of Things (2024)

Congress Innsbruck
5. April 2026
Eine Ode an das Leben nennt das spanisch-libanesische Choreographie-Duo Maria Campos und Guy Nader ihre neueste Arbeit, die die Fragilität der Beziehung von Mensch und Natur erkundet. Über die Jahre haben sie eine eigene Tanzsprache geschaffen, die zeitgenössisches und klassisches Vokabular mit akrobatischen Elementen und dem Ausloten von Schwerkraft, artistischen Bewegungen sowie geometrischen Formen verbindet.

In Natural Order of Things starten sie den Versuch durch Schönheit und Harmonie diese Ordnung zu bekräftigen und so einen Weg zu finden, sich wieder mit der Natur zu verbinden, ein Gleichgewicht herzustellen. Sie lassen sich von der geordneten Unordnung inspirieren. Auf der Bühne folgen die zehn Tänzerinnen und Tänzer unvorhersehbaren, scheinbar chaotischen Pfaden, um sich schließlich in zusammenhängenden Gruppen zu reorganisieren. Zyklische und sich wiederholende Bewegungen ziehen hypnotisch in ihren Bann, sie streben nach Perfektion in der Imperfektion.

Idee und Konzept: Guy Nader | Maria Campos

Mit: Alfonso Aguilar, Maria Campos, Joana Couto, Guy Nader, Pierre Lison, Jovana Zelenovic, Francesco Grilli, Olatz Larunbe, Mimi Wascher
Komposition: Coti K.
Lichtdesign: Conchita Pons
Kostüme: Marina Prats

Produktion: Raqscene, MGM-Marta Guzmán Management, Yara Himelfarb
Koproduktion: Mercat de les Flors, Grec Festival de Barcelona, La Biennale di Venezia/Biennale Danza 2024, Kurtheater Baden (Schweiz)

Congress Innsbruck
Rennweg 3, A-6020 Innsbruck
April 2026
So. 5. April 2026
