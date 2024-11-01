Gefangen in der Zeit

Der polnisch-französische Komponist und Multimediakünstler Pierre Jodlowski ließ sich für sein Werk Insulæ von Adolfo Bioy Casares’ Novelle Morels Erfindung inspirieren. Im Zentrum steht das Spiel mit den Grenzen zwischen Realität und Fiktion. In der Vorlage erschafft Morel eine Maschine, die alle menschlichen Sinne aufzeichnen und wiedergeben kann.

Sie konserviert Bilder von Menschen, die in einer endlosen Zeitschleife weiterleben. Jodlowski greift diese Idee auf und stellt die Frage, wie sehr Bilder heute unsere Beziehungen prägen. Emotionen, Nähe und sogar Zuneigung können durch reine Darstellung entstehen – selbst gegenüber fiktiven Wesen. In einer von digitalen Netzwerken und virtuellen Identitäten geprägten Welt verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Abbild immer stärker. Mit Schattenspielen, Echtzeit-Video-Loops und beweglichen Projektionen schafft Jodlowski eine Umgebung ständiger Veränderung. Bilder überlagern sich, Klänge mischen sich, klare Rollen lösen sich auf. So entsteht ein konstanter Zustand der Transformation, der jedes Element zu einem Teil des fragilen Gleichgewichts macht.

Phace

Doris Nicoletti – Flöte

Michael Krenn – Saxophon

Anna Lindenbaum – Violine

Roland Schueler – Violoncello

Manuel Alcaraz Clemente – Schlagwerk

Stefan Obmann – Posaune

Konzept, Video, Licht: Pierre Jodlowski

Text: Frank Witzel

Bühnenbild: Louise Sari

Klangregie: Alfred Reiter

Im Auftrag von Phace und éOle studio de création musicale & mit Unterstützung der Ernst von Siemens Stiftung und des Sacem.

Eine Produktion von Phace & éOle in Koproduktion mit Warschauer Herbst, Wien Modern, Osterfestival Tirol und Grame – Centre National de Création Musicale.