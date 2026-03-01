Gefangen in der Zeit

Was passiert, wenn Menschen in Hologramme verwandelt werden, die in einer Zeitschleife gefangen sind? Wenn sie dazu verdammt sind, immer wieder die gleichen Handlungen durchzuspielen?

Ein Flüchtiger versteckt sich auf einer einsamen Insel, die von Touristen besucht wird. Die ursprüngliche Angst, entdeckt zu werden, weicht dem Gefühl der Liebe zu einer von ihnen. Er möchte seine Emotionen ausdrücken, doch kann er mit den Touristen nicht kommunizieren, sie sehen ihn nicht. Ein gewisser Morelt hat eine Maschine geschaffen, die alle menschlichen Sinne aufzeichnen und reproduzieren kann: Seh-, Hör-, Geruch-, Geschmacks- und Tastsinn. Ihr gelingt es, die Seele einzufangen und neu zu erschaffen. Seit der Ankunft der Touristen zeichnet diese Maschine all ihre Aktivitäten auf, nach der Abreise werden ihre „Bilder“ in einer Zeitschleife für die Ewigkeit weiterleben. Das anfängliche Entsetzen des Flüchtigen über diese „neue Art von Fotografien“ weicht der Freude über die einzige Möglichkeit, seiner Liebe näher zu sein. Pierre Jodlowski fasziniert diese Geschichte. Durch Schattenspiele, realtime Video-looping und dynamische Projektionen lässt er ein instabiles Umfeld entstehen, in dem es zunehmend schwieriger wird, menschliche Rollen und Funktionen klar zu unterscheiden. Bilder verdecken Bilder, Töne verdecken Töne, es entsteht ein konstanter Zustand der Transformation, der jedes Element zu einem Teil des fragilen Gleichgewichts macht.

Phace

JODLOWSKI: INSULÆ für sechs Musiker, Videos, Licht und Elektronik (2024/25)