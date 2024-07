Amphitryon

Lustspiel von Heinrich von Kleist - Nach dem fulminanten Erfolg im letzten Jahr präsentieren die Sommerspiele Perchtoldsdorf jetzt ein „Spiel mit der Lust“, das Tiefgang und zugleich Komik verspricht. Heinrich von Kleist schrieb 1807 Molières Komödie Amphitryon über eine Ehebruchsgeschichte zwischen Göttern und Menschen zu einem Lustspiel um. Kleists Fassung handelt von einem Verwirrspiel der Identitäten, das wahnwitzige Fragen um unser Bewusstsein aufwirft: Verstand, Gefühle, Sinne – was sagt uns eigentlich, wer wir sind und was wir fühlen? Sind wir gar nicht so unverwechselbar, wie wir es uns gerne einreden?

Und wenn uns ein raffinierter Doppelgänger ersetzen kann – wer sind wir dann wirklich? Auf die Kraft der Worte Kleists und die hochkarätige Besetzung vertrauend, entsteht vor der Burg Perchtoldsdorf in einem Bühnenbild aus Marmorskulpturen und Wasser ein faszinierendes Gesamtkunstwerk. Intendanz, Regie & Bühne Alexander Paul Kubelka

Kostüme Elisabeth Strauss

Dramaturgie Lisa Kerlin

Musik Patrick K.-H

Lichtgestaltung Nico Kraeima-Stix

Mitwirkende Jakob Seeböck, Gregor Seberg, Larissa Fuchs, Daniela Golpashin, Kajetan Dick, Miguel Angel Collado