Oper von Giacomo Puccini - Wenn über den historischen Mauern der Burg Gars die Sonne langsam untergeht und das Waldviertel in magisches Licht taucht, entfaltet sich im Sommer 2026 eine der bewegendsten Opern der Musikgeschichte: „Madama Butterfly” ist die zutiefst berührende Geschichte über Hoffnung, Liebe und das bittere Erwachen einer Frau zwischen zwei Welten.

Puccinis Oper zählt bis heute zu den weltweit erfolgreichsten Bühnenwerken – nicht nur wegen ihrer ergreifenden Musik, sondern auch wegen ihrer zutiefst menschlichen Geschichte. Im Zentrum steht die Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly, die auf die Rückkehr ihres Ehemanns wartet – voller Vertrauen, voller Sehnsucht. Was folgt, ist ein Opernhit von berührender Intensität.

Mit fernöstlichen Klangfarben, japanischem Flair und weltberühmten Arien führt Puccini das Publikum direkt ins Herz einer Frau, deren Treue und Würde bis zuletzt leuchten. In der einzigartigen Naturkulisse der Oper BURG GARS wird diese Oper zu einem Erlebnis, das unter die Haut geht. Sommeroper pur! Dort, wo Musik, Natur, Geschichte und Genuss zu einer unvergesslichen Einheit verschmelzen!