The Twiolins - Eight Seasons

Was haben der italienische Barockkomponist Antonio Vivaldi und der argentinische Tangomeister Astor Piazzolla gemeinsam? Wie reagieren Vivaldis Vier Jahreszeiten, wenn sie Tangos gegenübergestellt werden? Das junge Violinduo The Twiolins nimmt sich dieser Fragen mit viel Kreativität und einem Augenzwinkern an und hat seine eigenen Eight Seasons kreiert: