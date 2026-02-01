Singer Pur - Sounds of William


Singer Pur - Sounds of William

Brucknerhaus Linz
24. Feb. 2026
Singer Pur präsentiert Glanzlichter der Vokalkunst aus über 500 Jahren Musikgeschichte unter einer ganz besonderen Prämisse: In jedem Programmpunkt ist der Name William versteckt. Stilsicher schlägt das international renommierte Ensemble so den Bogen von Frührenaissance (Guillaume Dufay) über Romantik (Wilhelm Müllers Winterreise) zu aktueller Popmusik (Billie Eilish), eigens für dieses Programm konzipierte Neukompositionen und Arrangements schmiegen sich nahtlos an die Werke ehrwürdiger Ikonen ihres Zeitalters.

All dies verbindet der in über 30 Bühnenjahren perfektionierte Ensembleklang von Singer Pur. Ein Konzerterlebnis für Kenner:innen und Genießer:innen: kurzweilig, außergewöhnlich, Weltklasse. Mit Werken von William Byrd, William Shakespeare, John Williams, Robbie Williams, Ralph Vaughan Williams, Wilhelm Busch, Billie Eilish und Pharell Williams.

Programm
Bill Withers // 1938–2020
Ain’t No Sunshine // 1971
[Arrangement von Jonathan Mummert]

William Byrd // 1543–1623
»Cantate Domino«, aus: Cantiones Sacrae II // 1591

Robbie Williams // * 1974
Come Undone // 2002
[Arrangement von Joshua Bredemeier]

Franz Schubert // 1797–1828 & Friedrich Silcher // 1789–1860
Der Lindenbaum (»Am Brunnen vor dem Tore«) // 1827, 1846

Wolfram Buchenberg // * 1963
Humor // o. J.

Håkan Parkman // 1955–1988
Madrigal. Take, o take those lips away, Nr. 2 aus: 3 Shakespeare Songs // 1996

Wolf Kerschek // * 1969
Hänsel und Gretel // o. J.

William Byrd
Memento homo, aus: Cantiones Sacrae I // 1575

Billie Eilish // * 2001
No Time to Die // 2021
[Arrangement von Jan Bürger]

John Williams // * 1932
The Princess // o. J.
[Arrangement von Silas Bredemeier]

Toto
Rosanna // 1982
[Arrangement von Paul Langford]

// Pause //

Guillaume Dufay // um 1400–1471
»Apostolo glorioso«. Motette // 1426

Wilhelm Stenhammar // 1871–1927
I seraillets have (Im Garten des Serail) // 1890

Ralph Vaughan-Williams // 1872–1958
Rest // 1902

Jaako Mäntyjärvi // * 1963
»Come Away, Death«, Nr. 1 aus: 4 Shakespeare Songs // 1995

Daft Punk & Pharrell Williams // * 1973
Lose Yourself to Dance // 2013
[Arrangement von Oliver Gies]

Peter Wittrich // * 1959
So lang der alte Peter // o. J.

Wilhelm Berger // 1861–1911
Die Capelle am Strande // o. J.

Billy Joel // * 1949
And So It Goes // 1989
[Arrangement von Bob Chilcott]

Coldplay ft. will.i.am, Willemijn Verkaik,
Wilhelm Friedemann Bachs Vater u. a.
Fix You // 2005

Bill Withers
Lovely Day // 1977
[Arrangement von Heike Beckmann]

Besetzung
Singer Pur
Cordula Kraetzl | Sopran
Christian Meister | Tenor
Marcel Hubner | Tenor
Manuel Warwitz | Tenor
Jakob Steiner | Bariton
Silas Bredmeier | Bass

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Februar 2026
Di. 24. Feb. 2026
