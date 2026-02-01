Singer Pur - Sounds of William

All dies verbindet der in über 30 Bühnenjahren perfektionierte Ensembleklang von Singer Pur. Ein Konzerterlebnis für Kenner:innen und Genießer:innen: kurzweilig, außergewöhnlich, Weltklasse. Mit Werken von William Byrd, William Shakespeare, John Williams, Robbie Williams, Ralph Vaughan Williams, Wilhelm Busch, Billie Eilish und Pharell Williams.
Programm
Bill Withers // 1938–2020
Ain’t No Sunshine // 1971
[Arrangement von Jonathan Mummert]
William Byrd // 1543–1623
»Cantate Domino«, aus: Cantiones Sacrae II // 1591
Robbie Williams // * 1974
Come Undone // 2002
[Arrangement von Joshua Bredemeier]
Franz Schubert // 1797–1828 & Friedrich Silcher // 1789–1860
Der Lindenbaum (»Am Brunnen vor dem Tore«) // 1827, 1846
Wolfram Buchenberg // * 1963
Humor // o. J.
Håkan Parkman // 1955–1988
Madrigal. Take, o take those lips away, Nr. 2 aus: 3 Shakespeare Songs // 1996
Wolf Kerschek // * 1969
Hänsel und Gretel // o. J.
William Byrd
Memento homo, aus: Cantiones Sacrae I // 1575
Billie Eilish // * 2001
No Time to Die // 2021
[Arrangement von Jan Bürger]
John Williams // * 1932
The Princess // o. J.
[Arrangement von Silas Bredemeier]
Toto
Rosanna // 1982
[Arrangement von Paul Langford]
// Pause //
Guillaume Dufay // um 1400–1471
»Apostolo glorioso«. Motette // 1426
Wilhelm Stenhammar // 1871–1927
I seraillets have (Im Garten des Serail) // 1890
Ralph Vaughan-Williams // 1872–1958
Rest // 1902
Jaako Mäntyjärvi // * 1963
»Come Away, Death«, Nr. 1 aus: 4 Shakespeare Songs // 1995
Daft Punk & Pharrell Williams // * 1973
Lose Yourself to Dance // 2013
[Arrangement von Oliver Gies]
Peter Wittrich // * 1959
So lang der alte Peter // o. J.
Wilhelm Berger // 1861–1911
Die Capelle am Strande // o. J.
Billy Joel // * 1949
And So It Goes // 1989
[Arrangement von Bob Chilcott]
Coldplay ft. will.i.am, Willemijn Verkaik,
Wilhelm Friedemann Bachs Vater u. a.
Fix You // 2005
Bill Withers
Lovely Day // 1977
[Arrangement von Heike Beckmann]
Besetzung
Singer Pur
Cordula Kraetzl | Sopran
Christian Meister | Tenor
Marcel Hubner | Tenor
Manuel Warwitz | Tenor
Jakob Steiner | Bariton
Silas Bredmeier | Bass
|Februar 2026
|Di. 24. Feb. 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen