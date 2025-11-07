Schneider & Bachchor Salzburg - A radiant dawn

Programm
James MacMillan // * 1959
»O Radiant Dawn« // 2007
Eric William Barnum // * 1979
Dawn // 2008
Morten Lauridsen // * 1943
»O Nata Lux«, Nr. 3 aus: Lux Aeterna // 1997
Benjamin Britten // 1913–1976
Rejoice in the Lamb. Kantate für Soli, Chor und Orgel op. 30 // 1943
James MacMillan
A New Song für Chor und Orgel // 1997
Gustav Mahler // 1860–1911
Urlicht // 1905
[Transkription von Clytus Gottwald]
Anna Thorvaldsdottir // * 1977
Heyr þú oss himnum á // 2005
Max Reger // 1873–1916
Phantasie über den Choral Wie schön leucht’ uns der Morgenstern für Orgel op. 40, Nr. 1 // 1899
György Ligeti // 1923–2006
Lux Aeterna // 1966
Edward Elgar // 1857–1934
Lux Aeterna (Nimrod) // 1898–99
[Transkription von John Cameron]
Besetzung
Bachchor Salzburg
Stephan Pollhammer | Orgel
Michael Schneider | Dirigent
|November 2025
|Fr. 7. Nov. 2025
19:30 Uhr
