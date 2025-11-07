Schneider & Bachchor Salzburg - A radiant dawn


Schneider & Bachchor Salzburg - A radiant dawn

Brucknerhaus Linz
7. Nov. 2025
Der Bachchor Salzburg singt in der speziell hierfür ausgesuchten Akustik und Kulisse der Familienkirche Linz begleitet von Stephan Pollhammer auf der einzigartigen Mauracher-Orgel.

Programm
James MacMillan // * 1959
»O Radiant Dawn« // 2007

Eric William Barnum // * 1979
Dawn // 2008

Morten Lauridsen // * 1943
»O Nata Lux«, Nr. 3 aus: Lux Aeterna // 1997

Benjamin Britten // 1913–1976
Rejoice in the Lamb. Kantate für Soli, Chor und Orgel op. 30 // 1943

James MacMillan
A New Song für Chor und Orgel // 1997

Gustav Mahler // 1860–1911
Urlicht // 1905
[Transkription von Clytus Gottwald]

Anna Thorvaldsdottir // * 1977
Heyr þú oss himnum á // 2005

Max Reger // 1873–1916
Phantasie über den Choral Wie schön leucht’ uns der Morgenstern für Orgel op. 40, Nr. 1 // 1899

György Ligeti // 1923–2006
Lux Aeterna // 1966

Edward Elgar // 1857–1934
Lux Aeterna (Nimrod) // 1898–99
[Transkription von John Cameron]

Besetzung
Bachchor Salzburg
Stephan Pollhammer | Orgel
Michael Schneider | Dirigent

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Termine: Schneider & Bachchor Salzburg - A radiant dawn - Brucknerhaus Linz

November 2025
Fr. 7. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 