SALZBURGER ADVENT - A Wunder ist gescheh'n!

Was 1991 als unscheinbare Veranstaltung mit knapp 400 Besuchern in der Salzburger Kollegienkirche begann, hat sich zu einem Kulturereignis von hoher musikalischer und künstlerischer Qualität entwickelt. Der „Salzburger Advent®“ hat das Gesicht des Adventsingen in Salzburg mit seinen unverwechselbaren Inhalten, seiner Authentizität und seiner Eigenständigkeit neu geprägt.

Wunder geschehen meistens dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen und viele passieren täglich vor unseren Augen und wir erkennen sie nicht. Gottes Wunder finden wir selbst in der größten Stille und oft ausgelöst von uns Menschen. Laute Wunder passen nicht in die Zeit der Vorweihnacht - Advent beginnt und endet stets leise in uns selbst. Wenn das Licht der Weihnacht unseren Weg erhellt und adventliche Musik unsere Gefühle trägt, dann ist auch das Wunder der Weihnacht geschehen.

Das neue Programm 2025 „A Wunder ist gescheh’n!“ mit vielen neuen Liedern, Musikstücken und Altbewährtem möchte eines dieser alltäglichen Wunder für Sie sein.

Mehr als 300.000 Besucher in Salzburg, München, Wien und Linz zeugen davon. Dafür sei dem Ensemble und vor allem dem treuen Publikum aufrichtig Dank gesagt! Durch die Verbindung von traditionellem Liedgut und der Neuinterpretation echter adventlicher Volksmusik hat sich eine ganz besondere Mischung entwickelt, welche Jahr für Jahr die Besucher tief berührt.

Die Adventzeit hat etwas Magisches, ja etwas Wunderbares. Diese Empfindungen zu verstärken und einzustimmen auf das schönste Fest im Jahreskreis, hat sich der Salzburger Advent zum Herzensanliegen gemacht. Ein umfangreiches Werk an Kompositionen, Geschichten und Theaterstücken zeugt von der Kreativität und Schaffenskraft aller Mitwirkenden.

Die musikalischen Glanzlichter, die schönsten Texte und Geschichten und ein besinnliches Theaterstück bilden die stimmungsvolle Inszenierung.

Fest verwurzelt in der Tradition, gehegt und gepflegt mit Herz und Gefühl, inszeniert E.W. Holzmann nun seit mehr als 30 Jahren den Original “Salzburger Advent“. Über hundert Künstler, Musiker und Schauspieler bringen Lieder und Weisen, Geschichten und Gedichte. Zum Großteil selbst geschaffen, manches bearbeitet nach alten Meistern. Rund um das zentrale Theaterstück, aufgeführt von den talentierten Schauspielkindern und Schauspielern des „Salzburger Advent“, finden sich die einzelnen Ensembles mit ihren Musikstücken, Liedern und Texten zu einem berührenden Adventsingen zusammen.

Mit dem neuen Programm möchten die Veranstalter sie in dieser Saison wieder auf die besinnliche Adventszeit und das kommende Weihnachtsfest einstimmen!