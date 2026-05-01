Minetti Quartett trifft - The Düsseldorf Düsterboys

Ihre Alben Nenn mich Musik (2020) und Duo Duo (2023) wurden beide mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Mit Düsseldorf haben sie aber eigentlich gar nicht so viel zu tun: Pedro Goncalves Crescenti und Peter Rubel stammen aus Mainz und sind mittlerweile in Essen ansässig. Der lässige Kuschelfolk aus dem Ruhrpott trifft im Brucknerhaus auf österreichische Lokalheld:innen: Das in Wien ansässige Minetti Quartett ist seit seiner Nominierung als ECHO Rising Stars in allen großen Konzertsälen der Welt zu Hause und auch im Brucknerhaus ein gern gesehener Gast.
Programm
Johannes Brahms // 1833–1897
Streichquartett Nr. 1 c-Moll op. 51, Nr. 1 // 1873
kombiniert mit Songs der Düsseldorf Düsterboys
Besetzung
Minetti Quartett
Maria Ehmer | Violine
Anna Knopp | Violine
Milan Milojicic | Viola
Leonhard Roczek | Violoncello
The Düsseldorf Düsterboys
Peter Rubel | Gesang & Gitarre
Pedro Goncalves Crescenti | Gesang & Gitarre
|Mai 2026
|Do. 28. Mai 2026
19:30 Uhr
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