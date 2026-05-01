Minetti Quartett trifft - The Düsseldorf Düsterboys

Was passiert, wenn das renommierte Minetti Quartett mit Werken des klassischen Streichquartettrepertoires auf Songs der Düsseldorf Düsterboys trifft? Auf die Antwort dürften Kammermusik- wie Popfans gleichermaßen gespannt sein! Mit ihrem »outernational Folk-Pop« zählen die Düsseldorf Düsterboys zu den derzeit aufregendsten deutschsprachigen Bands.

Ihre Alben Nenn mich Musik (2020) und Duo Duo (2023) wurden beide mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Mit Düsseldorf haben sie aber eigentlich gar nicht so viel zu tun: Pedro Goncalves Crescenti und Peter Rubel stammen aus Mainz und sind mittlerweile in Essen ansässig. Der lässige Kuschelfolk aus dem Ruhrpott trifft im Brucknerhaus auf österreichische Lokalheld:innen: Das in Wien ansässige Minetti Quartett ist seit seiner Nominierung als ECHO Rising Stars in allen großen Konzertsälen der Welt zu Hause und auch im Brucknerhaus ein gern gesehener Gast.

Programm

Johannes Brahms // 1833–1897

Streichquartett Nr. 1 c-Moll op. 51, Nr. 1 // 1873

kombiniert mit Songs der Düsseldorf Düsterboys

Besetzung

Minetti Quartett

Maria Ehmer | Violine

Anna Knopp | Violine

Milan Milojicic | Viola

Leonhard Roczek | Violoncello

The Düsseldorf Düsterboys

Peter Rubel | Gesang & Gitarre

Pedro Goncalves Crescenti | Gesang & Gitarre