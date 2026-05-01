Minetti Quartett trifft - The Düsseldorf Düsterboys


Minetti Quartett trifft - The Düsseldorf Düsterboys

Brucknerhaus Linz
28. Mai 2026
Was passiert, wenn das renommierte Minetti Quartett mit Werken des klassischen Streichquartettrepertoires auf Songs der Düsseldorf Düsterboys trifft? Auf die Antwort dürften Kammermusik- wie Popfans gleichermaßen gespannt sein! Mit ihrem »outernational Folk-Pop« zählen die Düsseldorf Düsterboys zu den derzeit aufregendsten deutschsprachigen Bands.

Ihre Alben Nenn mich Musik (2020) und Duo Duo (2023) wurden beide mit dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Mit Düsseldorf haben sie aber eigentlich gar nicht so viel zu tun: Pedro Goncalves Crescenti und Peter Rubel stammen aus Mainz und sind mittlerweile in Essen ansässig. Der lässige Kuschelfolk aus dem Ruhrpott trifft im Brucknerhaus auf österreichische Lokalheld:innen: Das in Wien ansässige Minetti Quartett ist seit seiner Nominierung als ECHO Rising Stars in allen großen Konzertsälen der Welt zu Hause und auch im Brucknerhaus ein gern gesehener Gast.

Programm
Johannes Brahms // 1833–1897
Streichquartett Nr. 1 c-Moll op. 51, Nr. 1 // 1873

kombiniert mit Songs der Düsseldorf Düsterboys

Besetzung
Minetti Quartett
Maria Ehmer | Violine
Anna Knopp | Violine
Milan Milojicic | Viola
Leonhard Roczek | Violoncello

The Düsseldorf Düsterboys
Peter Rubel | Gesang & Gitarre
Pedro Goncalves Crescenti | Gesang & Gitarre

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Termine: Minetti Quartett trifft - The Düsseldorf Düsterboys - Brucknerhaus Linz

Mai 2026
Do. 28. Mai 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 