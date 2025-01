Luisi, Buniatishvili & Danish National Symphony Orchestra

Khatia Buniatishvili – für ihre makellose technische Brillanz ebenso gefeiert, wie für ihre nuancierten, poetischen Interpretationen spielt das Klavierkonzert schlechthin: Sergei Rachmaninoff 2. Klavierkonzert beinhaltet alles, was man sich von einem Werk der Gattung nur wünschen kann: Hochvirtuose Passagen, elegische Melodien, schwärmerische Harmonien und eine mitreißende Dramaturgie. Selbst der Komponist bezeichnete es einmal als sein bestes Werk.

Bei einer der ersten Aufführungen mit Rachmaninoff als Solisten am 16. Jänner 1910 in der New Yorker Carnegie Hall stand übrigens kein Geringerer als Gustav Mahler am Dirigentenpult. Dessen rund 20 Jahre zuvor entstandene 1. Symphonie ist mit einer Fülle außermusikalischer und zitathafter Bezüge »wohl ein Erstlings- aber kein Anfangswerk« (Paul Bekker), dessen Tonsprache bereits die gesamte Bandbreite emotionaler Extreme auslotet, wie sie sein gesamtes symphonisches Schaffen charakterisiert. Mit Fabio Luisi steht ein ausgewiesener Mahler-Experte am Pult des Danish National Symphony Orchestra.

Programm

Bent Sørensen (* 1958)

Evening Land (2017)

Sergei Rachmaninoff (1873–1943)

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll op. 18 (1900‒01)

‒ Pause ‒

Gustav Mahler (1860‒1911)

Symphonie Nr. 1 D-Dur (1888, rev. 1893 & 1896)