Klassische Klangwolke - Chailly, Malofeev & Filarmonica della Scala

Konzert an Bruckners Geburtstag - Als feierlicher Prolog des Brucknerfestes Linz 2026 bringt Riccardo Chailly mit seiner Filarmonica della Scala an Anton Bruckners 202. Geburtstag zwei berühmte vierte Werke auf die Bühne. Pjotr Iljitsch Tschaikowskis 4. Symphonie entstand 1877 zeitgleich mit der Vierten Bruckners, den Tschaikowski als einen der wenigen »herausragende[n] deutsche[n] Komponisten« schätzte.

Ein Werk voll Energie, Dramatik und biografischer Tiefe, zwischen Schicksalsklängen und ausgelassenem ›Volksfest‹-Finale – auch das eine Parallele zu Bruckners Vierter –, das Tschaikowski seinem »besten Freund« widmete; gemeint war seine Brieffreundin und Mäzenin Nadeschda von Meck. Dem gegenüber steht Sergei Rachmaninoffs brillantes 4. Klavierkonzert. Komponiert vor exakt 100 Jahren als erstes Werk nach seiner Emigration in die USA, steht es mit einem Bein in der romantischen Tradition, mit dem anderen in der von erweiterter Tonalität, Popularmusik und Jazz durchdrungenen Moderne. Als Solist kehrt hierfür der russische Ausnahmepianist Alexander Malofeev ans Brucknerhaus zurück.

Dieses feierliche Geburtstagsständchen wird als Klassische Klangwolke 26 live im Donaupark zu hören sein! Klassikfans können dieses hochkarätig besetzte Konzert ab 19:30 Uhr unter freiem Himmel am Donauufer genießen.

Mehr über Alexander Malofeevs Zugang zur Musik Rachmaninoffs erfahren Sie im Brucknerhaus-Magazin thema.

Programm

Sergei Rachmaninoff // 1873–1943

Der Fels. Symphonische Dichtung op. 7 // 1893

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 g-Moll op. 40 // 1926, 1927, 1941

// Pause //

Pjotr Iljitsch Tschaikowski // 1840–1893

Symphonie Nr. 4 f-Moll op. 36 // 1877

Besetzung

Alexander Malofeev | Klavier

Filarmonica della Scala

Riccardo Chailly | Dirigent

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.