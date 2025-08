Die Klassische Klangwolke 25 präsentiert Ludwig van Beethovens 7. Symphonie im Spiegel zweier besonderer Werke: So hebt Aaron Coplands Appalachian Spring Aspekte des Tänzerischen wie des Spirituellen hervor, die auch in Beethovens Symphonie angelegt sind – Richard Wagner bezeichnete sie auch als »Apotheose des Tanzes«.

Ebenso archaische wie moderne Anklänge hat die Siebte – deren mitreißende Rhythmik schon Beethovens Schüler Carl Czerny mit antiken Versmaßen verglich – wiederum mit der Musik des ungarisch-amerikanischen Komponisten Miklós Rózsa gemein. In seiner Suite zum Monumentalfilm Ben Hur führt dieser nicht nur zurück ins ›Old Hollywood‹ der 1950er-Jahre, sondern taucht zugleich in das Römische Reich zu Beginn des 1. Jahrhunderts nach der Zeitenwende ein. Ben Hur gewann elf Oscars, einer davon ging an Rózsa für dessen Filmmusik. Die Klassische Klangwolke 25 ist zugleich der Auftakt des Beethoven-Zyklus von Brucknerhaus Linz und Bruckner Orchester Linz.

Programm

Aaron Copland // 1900‒1990

Appalachian Spring. Suite für Orchester // 1944‒45

Miklós Rózsa // 1907–1995

Ben Hur. Suite für Orchester und Chor // 1959

// Pause //

Ludwig van Beethoven // 1770‒1827

Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92// 1811‒12

Besetzung

Bruckner Orchester Linz

Hard-Chor Linz

Markus Poschner | Dirigent

Liveübertragung in den Donaupark bei freiem Eintritt