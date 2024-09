Klassische Klangwolke 24

Der erste von zwei Liederabenden macht, wie schon das Neujahrskonzert, durch sein Programm darauf aufmerksam, dass 2024 keineswegs allein ein Bruckner-Jahr ist. Ein Konzert also nicht nur zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner, der zwar Lieder liebte, aber selbst nur ein gutes Dutzend Gattungsbeiträge hinterließ. Es wird auch zum 120. Todestag von Antonín Dvořák gefeiert, der als erster tschechischer Komponist in nennenswertem Umfang Lieder schuf.

Zudem gedenkt das Konzert dem 160. Geburts- und 75. Todestag von Richard Strauss. Von seinen gut 170 Klavierliedern hat ein erstaunlich großer Teil Einzug ins Standardrepertoire gehalten. Ebenfalls im Fokus steht der 150. Geburtstag von Arnold Schönberg. Die Liedkomposition diente ihm als Experimentallabor auf dem Weg zur Überwindung der Tonalität, indem formaler Zusammenhang durch den Text konstituiert werden konnte. Das Konzert richtet auch den Blick auf den 150. Geburts- und 70. Todestag von Charles Ives. Seine mehr als „150 Lieder stellen den vielleicht bedeutendsten Beitrag der amerikanischen Musik zur musikalischen Moderne überhaupt dar“ und sein Werk hat die landläufige Vorstellung von Musik wesentlich verändert und erweitert, womit es Interpretinnen wie Zuhörerinnen bis heute herausfordert.

Die Gratulanten, zwei Großmeister ihres Faches, sind der Starbariton Thomas Hampson und sein langjähriger Klavierbegleiter Wolfram Rieger. Hunderte von Liederabenden haben die beiden gemeinsam bestritten, aber noch nie waren sie als Duo im Brucknerhaus Linz zu erleben. Nun kommt endlich auch das hiesige Publikum in den Genuss, durch diese Ausnahmekünstler hörend zu erfahren, was Thomas Hampson jüngst in einem Interview konstatiert hat: „Lied ist Zeugnis und Tagebuch menschlichen Daseins“.

Programm

Lieder von

Anton Bruckner (1824–1896)

Antonín Dvořák (1841–1904)

Richard Strauss (1864–1949)

Arnold Schönberg (1874–1951)

Charles Ives (1874–1954)

Besetzung

Thomas Hampson | Bariton

Wolfram Rieger | Klavier

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Brucknerfestes 2024 statt!