Julian le Play - le Play unplugged
19. März 2026
Der Wiener Songwriter sammelt Amadeus Awards wie niemand sonst. Gleich fünf der begehrten Auszeichnungen hat er schon eingeheimst, darunter die Awards in der Kategorie »Album des Jahres« für Melodrom 2015 und für Zugvögel 2017. Nach der erfolgreichen Theatertour vor 10 Jahren, gibt es mit le Play unplugged jetzt die besten Songs der letzten 5 Alben in neuen, reduzierten Arrangements zu hören, ummantelt von le Plays einzigartigen Geschichten und Anekdoten.
Le Play ist es ein großes Anliegen, diese Tour vollständig bestuhlt in ausgewählten Häusern zu spielen, damit das Publikum voll in seine lyrisch-romantische Welt eintauchen kann.
Details zur Spielstätte:
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Adresse: Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Telefon: +43 732 76120
Fax: +43 732 76122069
Geodaten: 48.3104, 14.293
