Julian le Play - le Play unplugged

Der Wiener Songwriter sammelt Amadeus Awards wie niemand sonst. Gleich fünf der begehrten Auszeichnungen hat er schon eingeheimst, darunter die Awards in der Kategorie »Album des Jahres« für Melodrom 2015 und für Zugvögel 2017. Nach der erfolgreichen Theatertour vor 10 Jahren, gibt es mit le Play unplugged jetzt die besten Songs der letzten 5 Alben in neuen, reduzierten Arrangements zu hören, ummantelt von le Plays einzigartigen Geschichten und Anekdoten.