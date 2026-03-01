Ian Bostridge & Europa Galante - Lamento


Ian Bostridge & Europa Galante - Lamento

Brucknerhaus Linz
16. März 2026
Wenn das italienische Originalklangensemble Europa Galante, das mit seiner leidenschaftlichen, impulsiven Musizierweise zur Spitze der Alten-Musik-Szene weltweit zählt, sich mit Ian Bostridge, einer der faszinierendsten und renommiertesten Sängerpersönlichkeiten unserer Zeit, zusammentut, um Werke am Übergang zwischen Renaissance und Barock auf die Bühne zu bringen und damit einen der spannungsvollsten Zeitpunkte der Musikgeschichte in den Fokus zu nehmen, darf fraglos ein außergewöhnliches Konzerterlebnis erwartet werden.

Neben Claudio Monteverdis atemberaubendem Combattimento di Tancredi e Clorinda oder Sigismondo D’Indias Lamento d’Orfeo stehen dabei auch Instrumentalwerke von Carlo Farina, Dario Castello und Girolamo Frescobaldi auf dem Programm.

Programm
Dario Castello // 1602–1631
Sonata XV à 4 aus Sonate concertate in stil moderno. Libro secondo // 1629

Claudio Monteverdi // 1567‒1643
Combattimento di Tancredi e Clorinda SV 153 // 1624

Carlo Farina // um 1600‒1639
Capriccio stravagante (›Ein kurzweiliges Quodlibet‹) à 4 aus: Pavanen, Gagliarden, Couranten. Libro secondo // 1627

Sigismondo D’India (um 1582–1629)
»Che veggio, ohimè, che miro?« (Lamento d’Orfeo) aus: Le musiche a una e due voci. Libro quarto // 1624

Girolamo Frescobaldi // 1583‒1643
Toccata per l’elevatione aus: Fiori Musicali op. 12 // 1635
Bergamasca aus: Fiori Musicali op. 12 // 1635
Capriccio sopra la Girolmeta aus: Fiori Musicali op. 12 // 1635

Claudio Monteverdi
»Tempro la cetra« SV 117 // 1619

Besetzung
Ian Bostridge | Tenor
Europa Galante
Fabio Biondi | Violine & Leitung

Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

März 2026
Mo. 16. März 2026
