Ian Bostridge & Europa Galante - Lamento

Neben Claudio Monteverdis atemberaubendem Combattimento di Tancredi e Clorinda oder Sigismondo D’Indias Lamento d’Orfeo stehen dabei auch Instrumentalwerke von Carlo Farina, Dario Castello und Girolamo Frescobaldi auf dem Programm.
Programm
Dario Castello // 1602–1631
Sonata XV à 4 aus Sonate concertate in stil moderno. Libro secondo // 1629
Claudio Monteverdi // 1567‒1643
Combattimento di Tancredi e Clorinda SV 153 // 1624
Carlo Farina // um 1600‒1639
Capriccio stravagante (›Ein kurzweiliges Quodlibet‹) à 4 aus: Pavanen, Gagliarden, Couranten. Libro secondo // 1627
Sigismondo D’India (um 1582–1629)
»Che veggio, ohimè, che miro?« (Lamento d’Orfeo) aus: Le musiche a una e due voci. Libro quarto // 1624
Girolamo Frescobaldi // 1583‒1643
Toccata per l’elevatione aus: Fiori Musicali op. 12 // 1635
Bergamasca aus: Fiori Musicali op. 12 // 1635
Capriccio sopra la Girolmeta aus: Fiori Musicali op. 12 // 1635
Claudio Monteverdi
»Tempro la cetra« SV 117 // 1619
Besetzung
Ian Bostridge | Tenor
Europa Galante
Fabio Biondi | Violine & Leitung
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.
|März 2026
|Mo. 16. März 2026
19:30 Uhr
