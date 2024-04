Festival 4020 – Giuseppe Albanese: Mikro- und Makrokosmos

Der italienische Pianist spielt für Sie an diesem Abend Werke von Busoni, Janáček, Schönberg, Dall’Ongaro und Ives. 2024 ist nicht nur ein Bruckner-Jahr! International renommierte Interpret*innen feiern an fünf Tagen mit zehn Konzerten, darunter auch wieder ein Programm der Reihe "Spiel.Raum" für die ganze Familie und Kinder ab 10 Jahren, diese Vorkämpfer und Exponenten der Moderne, deren wegweisende Werke in einen Dialog treten mit Musik der Gegenwart.

Das Festival 4020 präsentiert aus diesem Anlass sechs Uraufführungen, macht mit fünf Komponisten bekannt, deren Musik zum ersten Mal im Brucknerhaus und in einem Fall auch als österreichische Erstaufführung erklingt, stellt allein zehn Werke von Charles Ives und Luigi Nono vor, die noch nie im Konzerthaus an der Donau zu hören waren, und lässt auf diese Weise deutlich werden, was die zeitgenössische Musik ihren Ahnherren verdankt. Programm: Mikro- und Makrokosmos Ferruccio Busoni (1866–1924)

Indianisches Tagebuch. Erstes Buch. Vier Klavierstudien über Motive der Rothäute Amerikas, BV 267 (1915) All’ Italia! In modo napolitano, Nr. 2 aus: Elegien. Sechs neue Klavierstücke, BV 249 (1907) Turandots Frauengemach. Intermezzo, Nr. 4 aus: Elegien. Sechs neue Klavierstücke, BV 249 (1907) Leoš Janáček (1854–1928)

V mlhách (Im Nebel), JW VIII/22 (1912) Arnold Schönberg (1874–1951)

Sechs kleine Klavierstücke, op. 19 (1911) Michele Dall’Ongaro (* 1957)

Neues Werk für Klavier (2023–24) [Uraufführung] – Pause – Charles Ives (1874–1954)

“Concord, Mass., 1840–60”. Klaviersonate Nr. 2 (1904–15, 1916–19, rev. bis 1947) Besetzung

Lydia Küllinger | Flöte

Estela Megías Sánchez | Viola

Giuseppe Albanese | Klavier Konzerteinführung

Für Konzertbesucher*innen findet um 17:00 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung statt.