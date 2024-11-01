Festakt 2026 - Feierliche Eröffnung des Brucknerfestes Linz 2026


Festakt 2026 - Feierliche Eröffnung des Brucknerfestes Linz 2026

Brucknerhaus Linz
13. Sept. 2026
Endlich! Mit dem traditionellen Festakt wird das Brucknerfest Linz 2026 feierlich eröffnet. Am Pult des Oberösterreichischen Jugendsinfonieorchesters debütiert die schwedische Dirigentin Kajsa Boström, unter anderem mit Musik ihres Urgroßvaters, des schwedischen Nationalkomponisten Ture Rangström, der 1922 in Göteborg mit Bruckners 8. Symphonie c-Moll die erste Aufführung einer Bruckner-Symphonie in Schweden überhaupt dirigierte.

Vor diesem Hintergrund tritt Rangströms Musik im Festakt in den Dialog mit Bruckner, dessen Vertonung von August von Platens Mein Herz und deine Stimme in einer orchestrierten Fassung auf dem Programm steht – gesungen von Rafael Fingerlos. Davor erklingt die Uraufführung eines neuen Werkes des Linzers Thomas Doss, der sich dafür explizit mit Bruckners Klangwelt auseinandersetzt. Den krönenden Abschluss bildet Bruckners Orchestrierung des Kopfsatzes von Ludwig van Beethovens »Pathétique«-Sonate, die er im September 1862 in Linz zu Papier brachte.

Programm
Thomas Doss // * 1966
Neues Werk [Uraufführung]

Lieder von
Ture Rangström // 1884–1947
Anton Bruckner // 1824–1896

Ludwig van Beethoven // 1770–1827
I. Satz der Klaviersonate Nr. 8 c-Moll op. 13 »Pathétique« // 1797–99
Fassung für Orchester von Anton Bruckner

Besetzung
Rafael Fingerlos | Bariton
Oberösterreichisches Jugendsinfonieorchester
Kajsa Boström | Dirigentin

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

September 2026
So. 13. Sept. 2026
