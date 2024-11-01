Festakt 2026 - Feierliche Eröffnung des Brucknerfestes Linz 2026
13. Sept. 2026
Endlich! Mit dem traditionellen Festakt wird das Brucknerfest Linz 2026 feierlich eröffnet. Am Pult des Oberösterreichischen Jugendsinfonieorchesters debütiert die schwedische Dirigentin Kajsa Boström, unter anderem mit Musik ihres Urgroßvaters, des schwedischen Nationalkomponisten Ture Rangström, der 1922 in Göteborg mit Bruckners 8. Symphonie c-Moll die erste Aufführung einer Bruckner-Symphonie in Schweden überhaupt dirigierte.
Vor diesem Hintergrund tritt Rangströms Musik im Festakt in den Dialog mit Bruckner, dessen Vertonung von August von Platens Mein Herz und deine Stimme in einer orchestrierten Fassung auf dem Programm steht – gesungen von Rafael Fingerlos. Davor erklingt die Uraufführung eines neuen Werkes des Linzers Thomas Doss, der sich dafür explizit mit Bruckners Klangwelt auseinandersetzt. Den krönenden Abschluss bildet Bruckners Orchestrierung des Kopfsatzes von Ludwig van Beethovens »Pathétique«-Sonate, die er im September 1862 in Linz zu Papier brachte.
Programm
Thomas Doss // * 1966
Neues Werk [Uraufführung]
Lieder von
Ture Rangström // 1884–1947
Anton Bruckner // 1824–1896
Ludwig van Beethoven // 1770–1827
I. Satz der Klaviersonate Nr. 8 c-Moll op. 13 »Pathétique« // 1797–99
Fassung für Orchester von Anton Bruckner
Besetzung
Rafael Fingerlos | Bariton
Oberösterreichisches Jugendsinfonieorchester
Kajsa Boström | Dirigentin
Details zur Spielstätte:
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Adresse: Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Telefon: +43 732 76120
Fax: +43 732 76122069
Geodaten: 48.3104, 14.293
Termine: Festakt 2026 - Feierliche Eröffnung des Brucknerfestes Linz 2026 - Brucknerhaus Linz
|September 2026
|So. 13. Sept. 2026
10:30 Uhr
Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
https://kultur.net/brucknerhaus-linz/programm/festakt-2026-feierliche-eroeffnung-des-brucknerfestes-linz-2026#2026-09-13
Festakt 2026 - Feierliche Eröffnung des Brucknerfestes Linz 2026 (13.09.2026)
2026-09-13T10:30:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen