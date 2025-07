Festakt 2025

Feierliche Eröffnung des Internationalen Brucknerfestes Linz 2025 - Augen auf, Musik! Das Internationale Brucknerfest Linz 2025 betrachtet sich im Festakt selbst aus verschiedenen Blickwinkeln und spiegelt damit die Vielfalt des Festivalprogramms wider.

So stellen Richard Strauss’ Also sprach Zarathustra und das Adagietto aus Gustav Mahlers 5. Symphonie Werke für den Konzertsaal dar, die erst durch ihre Verwendung in Filmen wie Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum oder Luchino Viscontis Tod in Venedig in Filmmusik ›verwandelt‹ wurden. Bei Arnold Schönbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielscene handelt es sich wiederum um Filmmusik, kurioserweise jedoch ohne dazugehörigen Film. Mit Rachel Portmans Endangered steht anschließend ein Werk jener Komponistin auf dem Programm, die 1997 als erste Frau einen Oscar für die beste Filmmusik erhielt; eine Auszeichnung, die auch Anton Bruckner erstrebenswert gefunden hätte? Das vor geradezu cineastischer Bildkraft strahlende ›Jagd‹-Scherzo aus seiner 4. Symphonie spürt dieser Frage nach und spinnt damit den roten Faden, mit dem sich Bruckners Musik durch das Festival zieht.

Die Schriftstellerin, Publizistin, Kolumnistin und Podcasterin Jagoda Marinić wird heuer die Festrede anlässlich der Eröffnung des Internationalen Brucknerfestes Linz 2025 halten.

Mit Jagoda Marinić, Schriftstellerin, Publizistin, Podcasterin und Kolumnistin für den Stern konnte eine der aktuell einflussreichsten Stimmen der deutschen Medienlandschaft als Festrednerin gewonnen werden.

Programm

Richard Strauss // 1864–1949

Einleitung von Also sprach Zarathustra. Tondichtung (frei nach Friedrich Nietzsche) op. 30 // 1895–96

Gustav Mahler // 1860–1911

Adagietto, IV. Satz der Symphonie Nr. 5 // 1901–04, 1911

Arnold Schönberg // 1874–1951

Begleitmusik zu einer Lichtspielscene op. 34 // 1929–30

Rachel Portman // * 1960

Endangered // 2012

Anton Bruckner // 1824–1896

Scherzo, III. Satz der Symphonie Nr. 4 Es-Dur WAB 104 »Romantische« // 1874, 1876–78, 1879–81 (Fassung 1878/80)

Besetzung

Jagoda Marinić | Festrednerin

Oberösterreichisches Jugendsinfonieorchester

Hard-Chor

Katharina Wincor | Dirigentin

Karin Wagner | Moderation