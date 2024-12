Das große Silvesterkonzert - Der ganze Strauss

Johann Strauss (Sohn) hat insgesamt 15 Operetten (16, wenn man das posthum zusammengestellte Wiener Blut hinzuzählt) und eine Oper komponiert. Am Vorabend des Jubiläumsjahres seines 200. Geburtstages kommt im Großen Silvesterkonzert nun ein klingend-inszenierter Streifzug durch das Leben und das Werk des ›Walzerkönigs‹ auf die Bühne, in dem erstmals überhaupt Instrumentalstücke, Arien, Duette, Ensemblestücke und Tänze aus allen 17 Bühnenwerken an einem Abend zu hören sein werden!