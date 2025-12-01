Das große Silvesterkonzert - Das erste und letzte Strauss-Konzert

Neben Opernmelodien von Gioachino Rossini und Daniel-François-Esprit Auber darf dabei zu Silvester freilich auch die Fledermaus-Ouvertüre nicht fehlen! Nach diesem spritzig-perlenden Programm bietet die anschließende Silvestergala die Gelegenheit, das Jahr bei einem stilvollen Galabuffet ausklingen und gemeinsam die Korken knallen zu lassen.
Programm
Gioachino Rossini // 1792–1868
Ouvertüre zur Opera buffa Il viaggio a Reims // 1825
Johann Strauss (Vater) //1804–1849
Loreley-Rhein-Klänge. Walzer op. 154 // 1843
Johann Strauss (Sohn) // 1825–1899
Debut-Quadrille op. 2 // 1844
Joseph Lanner // 1801–1843
Die Schönbrunner. Walzer op. 200 // 1842
Daniel-François-Esprit Auber // 1782–1871
Ouvertüre zur Opéra comique La sirène // 1844
// Pause //
Johann Strauss (Sohn)
Accelerationen. Walzer op. 234 // 1860
Joseph Hellmesberger jun. // 1855–1907
Danse diabolique
Johann Strauss (Sohn)
Un ballo in maschera. Quadrille op. 272 // 1862
Josef Strauss // 1827–1870
Aus der Ferne. Polka mazur op. 270 // 1869
Joseph Lanner
Die Werber. Walzer op. 103
Johann Strauss (Sohn)
Ouvertüre zur Operette Die Fledermaus // 1873–74
Besetzung
Philharmonices mundi
Josef Sabaini | Dirigent
|Dezember 2025
|Mi. 31. Dez. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen