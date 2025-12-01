Das große Silvesterkonzert - Das erste und letzte Strauss-Konzert

Josef Sabaini und seine Philharmonices mundi widmen den letzten Tag des Johann Strauss-Jahres 2025 dem Jubilar, indem sie sich auf dessen Anfänge besinnen: Ausgehend von der Musik, die bei Strauss Debüt im Oktober 1844 in Dommayers Casino erklang, präsentieren sie ein ausgefeiltes Programm, in dem Raritäten und Klassiker von Johann Strauss (Sohn) auf Werke von Vorgängern und Zeitgenossen wie Joseph Lanner, Joseph Hellmesberger jun. oder Johann Strauss (Vater) treffen.

Neben Opernmelodien von Gioachino Rossini und Daniel-François-Esprit Auber darf dabei zu Silvester freilich auch die Fledermaus-Ouvertüre nicht fehlen! Nach diesem spritzig-perlenden Programm bietet die anschließende Silvestergala die Gelegenheit, das Jahr bei einem stilvollen Galabuffet ausklingen und gemeinsam die Korken knallen zu lassen.

Programm

Gioachino Rossini // 1792–1868

Ouvertüre zur Opera buffa Il viaggio a Reims // 1825

Johann Strauss (Vater) //1804–1849

Loreley-Rhein-Klänge. Walzer op. 154 // 1843

Johann Strauss (Sohn) // 1825–1899

Debut-Quadrille op. 2 // 1844

Joseph Lanner // 1801–1843

Die Schönbrunner. Walzer op. 200 // 1842

Daniel-François-Esprit Auber // 1782–1871

Ouvertüre zur Opéra comique La sirène // 1844

// Pause //

Johann Strauss (Sohn)

Accelerationen. Walzer op. 234 // 1860

Joseph Hellmesberger jun. // 1855–1907

Danse diabolique

Johann Strauss (Sohn)

Un ballo in maschera. Quadrille op. 272 // 1862

Josef Strauss // 1827–1870

Aus der Ferne. Polka mazur op. 270 // 1869

Joseph Lanner

Die Werber. Walzer op. 103

Johann Strauss (Sohn)

Ouvertüre zur Operette Die Fledermaus // 1873–74

Besetzung

Philharmonices mundi

Josef Sabaini | Dirigent