Chiyan Wong


Brucknerhaus Linz
25. März 2026
Chiyan Wong wird weltweit für seine musikalische Vielseitigkeit hoch gelobt. Im Brucknerhaus spielt der aus Hong Kong stammende Pianist neben Bachs ›Goldberg-Variationen‹ Werke von Mendelssohn Bartholdy und Debussy sowie Eigenkompositionen bis hin zu Arrangements von Klassikern der brasilianischen Bossa Nova.

Programm
Felix Mendelssohn Bartholdy // 1809–1847
Auswahl aus: Lieder ohne Worte

Chiyan Wong // * 1988
Mooning Brightly

Antônio Carlos Jobim // 1927–1994
Chega de Saudade // 1956, 1958
[Bearbeitung für Klavier von Chiyan Wong]

Chiyan Wong
tch // 2025

Claude Debussy // 1862–1918
Suite bergamasque L. 75 // 1890

// Pause //

Johann Sebastian Bach // 1685–1750
›Goldberg-Variationen‹. Aria mit verschiedenen Veränderungen für Cembalo mit 2 Manualen BWV 988 // 1741
[Adaption für Klavier von Feruccio Busoni (BV B 35) mit Modifikationen von Chiyan Wong]

Besetzung
Chiyan Wong | Klavier

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Mi. 25. März 2026
19:30 Uhr
 