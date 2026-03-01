Programm
Felix Mendelssohn Bartholdy // 1809–1847
Auswahl aus: Lieder ohne Worte
Chiyan Wong // * 1988
Mooning Brightly
Antônio Carlos Jobim // 1927–1994
Chega de Saudade // 1956, 1958
[Bearbeitung für Klavier von Chiyan Wong]
Chiyan Wong
tch // 2025
Claude Debussy // 1862–1918
Suite bergamasque L. 75 // 1890
// Pause //
Johann Sebastian Bach // 1685–1750
›Goldberg-Variationen‹. Aria mit verschiedenen Veränderungen für Cembalo mit 2 Manualen BWV 988 // 1741
[Adaption für Klavier von Feruccio Busoni (BV B 35) mit Modifikationen von Chiyan Wong]
Besetzung
Chiyan Wong | Klavier
|März 2026
|Mi. 25. März 2026
19:30 Uhr
