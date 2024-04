CHINESISCHER NATIONALCIRCUS - CHINA GIRL

Liebe ist stärker als Blut! - Faszination einer Kultur zwischen Integration & Konfrontation! Mit der neuen Theatershow CHINA GIRL macht sich unter der Führung der beiden deutschen Produzenten Hermjo Klein und Raoul Schoregge eine weitere Produktion des Chinesischen Nationalcircus auf den Weg, die Herzen eines weltweiten Publikums zu erobern. Analog zum Titel präsentiert sich bei dem innovativen Showkonzept Acrobatical die hohe Kunst der chinesischen Akrobatik auf dem Soundteppich der live performten Highlights aus dem musikalischen Gesamtwerk der legendären Pop Ikone David Bowie.

Die Handlung ist eine Übertragung von William Shakespeares Tragödie Romeo und Julia in das New York City der Jahrtausendwende. Die Liebesgeschichte zwischen Dou Dou und Roberto spielt vor dem Hintergrund der stetigen Auseinandersetzung rivalisierender ethnischer Gruppierungen, der westlich geprägten Bewohner von „Little Italy“ und der chinesischen Einwanderer. Ewige Liebe und eine verhängnisvolle Feindschaft zwischen heruntergekommenen Hinterhöfen, Garküchen, Ramschläden und Edelrestaurants von Manhattans Chinatown.

Die Akrobatik aus dem Reich der Mitte steht seit 2000 Jahren für Sensation, Aufhebung der Schwerkraft und die gelebte Einheit von Körper, Geist und Seele. Kurzum für die besten Artisten der Welt. Mehr als 10 Millionen Besucher in Europa haben sich in den letzten 30 Jahren von diesen Meistern ihres Faches verzaubern lassen. West meets East, Circus trifft Musical, Magie lässt staunen, Artisten verzaubern, Komik vereint sich mit Poesie und Musik berührt. Wunderschöne Schlangenmädchen, elegante Handstandkünstler, charismatische Vasenjongleure, Clowns und Akrobaten, ummantelt von den Welthits eines Jahrtausendgenies finden sich wie Mosaikteilchen zu einem großen Ganzen im weltweit ersten Acrobatical CHINA GIRL zusammen.

In dieser neuartigen Theaterinszenierung des Chinesischen Nationalcircus, passend choreografiert zur bizarren und artifiziellen Musiklegende David Bowie erzählen die Artisten nicht nur eine berührende Geschichte, sie leben diese auch. Die Akteure vor und hinter den Kulissen werden durch den interkulturellen Spirit zum authentischen Vorbild. So wie jede Epoche ihre Helden hat, so hat auch jede Zeit die dazu passende Show. Und die Zeit für diese Menschen verbindende Show CHINA GIRL ist jetzt!

Die chinesischen Artisten gehören zu den besten Ihre Zunft weltweit. Die chinesische Akrobatik blickt auf eine 2000-jährige Geschichte zurück und profitiert von diesem Erfahrungsvorsprung im technischen, mentalen und spirituellen Bereich noch heute. Ein chinesischer Artist macht keinen Handstand. Ein chinesischer Artist ist der Handstand. Die absolute Identifikation mit dem was man tut, ist eine der elementaren Grundlagen, die in den über 1000 Circusschulen, der Volksrepublik China gelehrt werden. In diesen angesehenen Leistungszentren werden die heranwachsenden Akrobaten in den verschiedensten Sparten ausgebildet, bis sie nach 10 Jahren die Bühnenreife erlangt haben und dann als professionelle Artisten ein weltweites Publikum begeistern dürfen.

Außergewöhnliche, virtuose und technisch brillante Künstler aus diesen Talentschmieden finden sich Jahr für Jahr in den neuen Programmen des Chinesischen Nationalcircus wieder. Der Tradition verpflichtet und der Zukunft mit innovativen Ideen zugewandt hat Raoul Schoregge es geschafft neben den Akrobatik-Highlights auch Chinas Geschichte, Kultur und Menschen einem interessierten Publikum näher zu bringen.

Lassen Sie sich von der neuen Show CHINA GIRL verzaubern!

Alle Termine auf einen Blick:

15. März 2024 · 20:00 · GRAZ · Helmut-List-Halle

25. April 2024 · 20:00 · WIEN · Wiener Stadthalle, Halle F

26. April 2024 · 20:00 · LINZ · Brucknerhaus

27. April 2024 · 20:00 · KLAGENFURT · Messearena 5

28. April 2024 · 19:30 · AMSTETTEN · Johann-Pölz-Halle