Bihlmaier, BBC Singers & BBC Philharmonic Orchestra - Brahms’ Requiem

Eigentlich hätte Johannes Brahms das Deutsche Requiem gerne ›Menschliches Requiem‹ genannt: »Was den Text betrifft, will ich bekennen, daß ich recht gern das ›Deutsch‹ fortließe und einfach den ›Menschen‹ setzte«, schrieb er an den Dirigenten der Uraufführung Carl Reinthaler im Jahr 1867. Diese Menschlichkeit schlägt sich auch in den Texten nieder, die er heranzog:

Im Gegensatz zum häufig martialischen »Dies irae, dies illa«, mit dem andere Totenmessen das Jüngste Gericht in den Mittelpunkt stellen, richtet sich Brahms mit seinem Requiem an die trauernden Hinterbliebenen, denen er Trost spenden möchte. Das wird bereits zu Beginn spürbar, wenn der Chor a cappella mit den Worten »Selig sind, die da Leid tragen« einsetzt. Im Brucknerfest Linz ist dieses ›Menschliche Requiem‹ in einer ganz besonderen, internationalen Besetzung zu erleben: Anja Bihlmaier dirigiert die BBC Singers und das BBC Philharmonic Orchestra, dessen Erste Gastdirigentin sie seit 2024 ist. Die Solopartien übernehmen die britische Sopranistin Nardus Williams und der kanadische Bariton Joshua Hopkins.

Programm

Lili Boulanger // 1893–1918

Psaume 24 für Chor, Orgel und Orchester // 1916

Johannes Brahms // 1833–1897

Ein deutsches Requiem für Soli, Chor und Orchester op. 45 // 1865–66, 1868

Besetzung

Nardus Williams | Sopran

Joshua Hopkins | Bariton

BBC Singers

BBC Philharmonic Orchestra

Anja Bihlmaier | Dirigentin

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.