Bihlmaier, BBC Singers & BBC Philharmonic Orchestra - Brahms’ Requiem

Im Gegensatz zum häufig martialischen »Dies irae, dies illa«, mit dem andere Totenmessen das Jüngste Gericht in den Mittelpunkt stellen, richtet sich Brahms mit seinem Requiem an die trauernden Hinterbliebenen, denen er Trost spenden möchte. Das wird bereits zu Beginn spürbar, wenn der Chor a cappella mit den Worten »Selig sind, die da Leid tragen« einsetzt. Im Brucknerfest Linz ist dieses ›Menschliche Requiem‹ in einer ganz besonderen, internationalen Besetzung zu erleben: Anja Bihlmaier dirigiert die BBC Singers und das BBC Philharmonic Orchestra, dessen Erste Gastdirigentin sie seit 2024 ist. Die Solopartien übernehmen die britische Sopranistin Nardus Williams und der kanadische Bariton Joshua Hopkins.
Programm
Lili Boulanger // 1893–1918
Psaume 24 für Chor, Orgel und Orchester // 1916
Johannes Brahms // 1833–1897
Ein deutsches Requiem für Soli, Chor und Orchester op. 45 // 1865–66, 1868
Besetzung
Nardus Williams | Sopran
Joshua Hopkins | Bariton
BBC Singers
BBC Philharmonic Orchestra
Anja Bihlmaier | Dirigentin
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.
|September 2026
|Mi. 30. Sept. 2026
19:30 Uhr
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