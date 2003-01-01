Afkham, Ferrández & Orquesta Nacional de España

»Ich kann kein Konzert schreiben für Virtuosen, ich muss auf etwas andres sinnen«, nahm sich Schumann während der Arbeit an dem Werk vor. So entstand eine Komposition, die man auch als Orchesterfantasie mit obligatem Cello bezeichnen könnte: Drei nahtlos ineinander übergehende Sätze demonstrieren eindrucksvoll Einfallsreichtum und satztechnische Meisterschaft des Komponisten, beim dem auch das Soloinstrument nicht zu kurz kommt. Den anspruchsvollen Solopart übernimmt mit dem Spanier Pablo Ferrández einer der spannendsten Violoncellisten unserer Zeit.
Programm
Joaquín Turina // 1882–1949
Danzas fantásticas op. 22 // 1919
Robert Schumann // 1810–1856
Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 // 1850
// Pause //
Richard Strauss // 1864–1949
Don Juan. Tondichtung op. 20 // 1888
Manuel de Falla // 1876–1946
Drei Tänze. Suite Nr. 2 aus dem Ballett Der Dreispitz // 1917–19
Besetzung
Pablo Ferrández | Violoncello
Orquesta Nacional de España
David Afkham | Dirigent
|März 2026
|Mo. 2. März 2026
19:30 Uhr
