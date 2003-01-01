Afkham, Ferrández & Orquesta Nacional de España

Deutsche Romantik trifft auf spanische Tänze: David Afkham und das Orquesta Nacional de España kombinieren Joaquín Turinas Danzas fantasticas, die ihrem Namen alle Ehre machen, sowie drei Tänze aus Manuel de Fallas Ballett Der Dreispitz mit Richard Strauss’ Tondichtung Don Juan und Robert Schumanns Violoncellokonzert, das dieser im Jahr 1850 in nur zwei Wochen komponiert hatte.

»Ich kann kein Konzert schreiben für Virtuosen, ich muss auf etwas andres sinnen«, nahm sich Schumann während der Arbeit an dem Werk vor. So entstand eine Komposition, die man auch als Orchesterfantasie mit obligatem Cello bezeichnen könnte: Drei nahtlos ineinander übergehende Sätze demonstrieren eindrucksvoll Einfallsreichtum und satztechnische Meisterschaft des Komponisten, beim dem auch das Soloinstrument nicht zu kurz kommt. Den anspruchsvollen Solopart übernimmt mit dem Spanier Pablo Ferrández einer der spannendsten Violoncellisten unserer Zeit.

Programm

Joaquín Turina // 1882–1949

Danzas fantásticas op. 22 // 1919

Robert Schumann // 1810–1856

Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 // 1850

// Pause //

Richard Strauss // 1864–1949

Don Juan. Tondichtung op. 20 // 1888

Manuel de Falla // 1876–1946

Drei Tänze. Suite Nr. 2 aus dem Ballett Der Dreispitz // 1917–19

Besetzung

Pablo Ferrández | Violoncello

Orquesta Nacional de España

David Afkham | Dirigent