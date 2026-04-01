47. European Brass Band Championships


Brucknerhaus Linz
20. bis 26. April 2026
Die Königsklasse der europäischen Brass-Band-Szene ist 2026 in Linz zu Gast. Von 20. bis 26. April 2026 finden die 47. European Brass Band Championships (EBBC 2026) im Brucknerhaus Linz statt. Rund 1.000 Musiker:innen aus ganz Europa machen die Stadt in diesen Tagen zum internationalen Zentrum der Brass-Band-Szene.

36 renommierte Brass Bands treten im Rahmen hochkarätiger Wettbewerbe und begleitender Konzerte an. Ergänzt wird das Programm durch die 10th European Soloist Competition, bei der sich herausragende Solist:innen präsentieren, sowie durch die European Youth Brass Band, die junge Spitzenmusiker:innen aus ganz Europa vereint.

Ergänzende Formate wie die Brass Meile und zahlreiche Konzerte im ganzen Land öffnen das Festival über das Brucknerhaus hinaus und verankern die EBBC 2026 im kulturellen Leben Oberösterreichs.

Details zur Spielstätte:
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Termine: 47. European Brass Band Championships - Brucknerhaus Linz

April 2026
Mo. 20. April 2026
09:00 Uhr
Di. 21. April 2026
09:00 Uhr
Do. 23. April 2026
19:00 Uhr
Fr. 24. April 2026
15:00 Uhr
Sa. 25. April 2026
09:00 Uhr
So. 26. April 2026
09:00 Uhr
 