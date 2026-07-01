CrossNova - Romeo & Julia

William Shakespeares Romeo und Julia ist eines der bekanntesten Werke der Weltliteratur. In eigenen instrumentalen Bearbeitungen – einer kammermusikalischen Fassung von Tschaikowskis Symphonischer Dichtung Romeo und Julia, einer Suite aus Prokofjews gleichnamiger Ballettmusik und einer Suite aus Bernsteins Musical West Side Story – stellt CrossNova drei Meisterwerke der Musikgeschichte einander gegenüber und bringt so die zeitlos aktuelle Geschichte auf die Bühne.