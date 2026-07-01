CrossNova - Romeo & Julia


CrossNova - Romeo & Julia

Arkadenhof des Linzer Landhauses
21. Juli 2026
William Shakespeares Romeo und Julia ist eines der bekanntesten Werke der Weltliteratur. In eigenen instrumentalen Bearbeitungen – einer kammermusikalischen Fassung von Tschaikowskis Symphonischer Dichtung Romeo und Julia, einer Suite aus Prokofjews gleichnamiger Ballettmusik und einer Suite aus Bernsteins Musical West Side Story – stellt CrossNova drei Meisterwerke der Musikgeschichte einander gegenüber und bringt so die zeitlos aktuelle Geschichte auf die Bühne.

Besetzung
CrossNova

Sabine Nova | Violine

Hubert Kerschbaumer | Klarinette

Leonard Eröd | Fagott

Rainer Nova | Klavier

Details zur Spielstätte:
Arkadenhof des Linzer Landhauses
Promenade 37, A-4020 Linz

Termine: CrossNova - Romeo & Julia - Arkadenhof des Linzer Landhauses

Juli 2026
Di. 21. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 