CrossNova - Romeo & Julia
21. Juli 2026
William Shakespeares Romeo und Julia ist eines der bekanntesten Werke der Weltliteratur. In eigenen instrumentalen Bearbeitungen – einer kammermusikalischen Fassung von Tschaikowskis Symphonischer Dichtung Romeo und Julia, einer Suite aus Prokofjews gleichnamiger Ballettmusik und einer Suite aus Bernsteins Musical West Side Story – stellt CrossNova drei Meisterwerke der Musikgeschichte einander gegenüber und bringt so die zeitlos aktuelle Geschichte auf die Bühne.
Besetzung
CrossNova
Sabine Nova | Violine
Hubert Kerschbaumer | Klarinette
Leonard Eröd | Fagott
Rainer Nova | Klavier
Details zur Spielstätte:
Promenade 37, A-4020 Linz
Adresse: Promenade 37, A-4020 Linz
Telefon:
Fax:
Geodaten: 48.3031, 14.2832
Termine: CrossNova - Romeo & Julia - Arkadenhof des Linzer Landhauses