Atalante Quartett & Andrej Serkov - Five Tango Sensations


Atalante Quartett & Andrej Serkov - Five Tango Sensations

Arkadenhof des Linzer Landhauses
11. Aug. 2026
Das Atalante Quartett und der ukrainische Bandoneon- Spieler Andrej Serkov unternehmen einen Ausflug in das Tango-Universum Astor Piazzollas. Es erklingen Originalwerke des argentinischen Meisters sowie eigens für diese Besetzung arrangierte Stücke rund um das Bandoneon, das Piazzollas Lieblingsinstrument war.

Ein Tangoerlebnis, zwar ohne Tanz, doch im Sinne des Komponisten: »Für mich war der Tango immer mehr für das Ohr als für die Füße.«

Besetzung
Atalante Quartett

Julia Kürner | Violine

Maria Wahlmüller-Ammer | Violine

Thomas Koslowsky | Viola

Lisa Kürner | Violoncello

Andrej Serkov | Bandoneon

Details zur Spielstätte:
Arkadenhof des Linzer Landhauses
Promenade 37, A-4020 Linz

Termine: Atalante Quartett & Andrej Serkov - Five Tango Sensations - Arkadenhof des Linzer Landhauses

August 2026
Di. 11. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 