Atalante Quartett & Andrej Serkov - Five Tango Sensations

Das Atalante Quartett und der ukrainische Bandoneon- Spieler Andrej Serkov unternehmen einen Ausflug in das Tango-Universum Astor Piazzollas. Es erklingen Originalwerke des argentinischen Meisters sowie eigens für diese Besetzung arrangierte Stücke rund um das Bandoneon, das Piazzollas Lieblingsinstrument war.