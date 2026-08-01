Atalante Quartett & Andrej Serkov - Five Tango Sensations
11. Aug. 2026
Das Atalante Quartett und der ukrainische Bandoneon- Spieler Andrej Serkov unternehmen einen Ausflug in das Tango-Universum Astor Piazzollas. Es erklingen Originalwerke des argentinischen Meisters sowie eigens für diese Besetzung arrangierte Stücke rund um das Bandoneon, das Piazzollas Lieblingsinstrument war.
Ein Tangoerlebnis, zwar ohne Tanz, doch im Sinne des Komponisten: »Für mich war der Tango immer mehr für das Ohr als für die Füße.«
Besetzung
Atalante Quartett
Julia Kürner | Violine
Maria Wahlmüller-Ammer | Violine
Thomas Koslowsky | Viola
Lisa Kürner | Violoncello
Andrej Serkov | Bandoneon
Details zur Spielstätte:
Promenade 37, A-4020 Linz
Adresse: Promenade 37, A-4020 Linz
Telefon:
Fax:
Geodaten: 48.3031, 14.2832
Termine: Atalante Quartett & Andrej Serkov - Five Tango Sensations - Arkadenhof des Linzer Landhauses
|August 2026
|Di. 11. Aug. 2026
20:00 Uhr
Arkadenhof des Linzer Landhauses, Promenade 37, A-4020 Linz
https://kultur.net/arkadenhof-des-linzer-landhauses/programm/atalante-quartett-andrej-serkov-five-tango-sensations#2026-08-11
Atalante Quartett & Andrej Serkov - Five Tango Sensations (11.08.2026)
2026-08-11T20:00:00+02:[email protected]
|
|zum Kalender hinzufügen
|
|iCal Termin exportieren
|
|
Tickets kaufen