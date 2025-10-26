Die Veranstalter laden Sie am Nationalfeiertag herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Alle Besucher:innen erhalten freien Eintritt und können sich bei einem abwechslungsreichen Programm informieren, ausprobieren und unterhalten.

Dabei sollen alle Sinne und Altersgruppen angesprochen werden. Ein idealer Herbstausflug für die gesamte Familie.

Zu den laufenden Programmpunkten gehören:

Verkleidungsstation mit Selfie-Fotopoint und Fotosofortausdruck für die ganze Familie betreut durch eine Statistin, die Römerin Vettia Prima (Abteilung Vermittlung)

Such-Spiele mit dem Metalldetektor in der Sandkiste und allerlei Wissenswertes zum Sondengehen mit Michael Waldher (Förderverein Rudolfinum)

Handwerkliche Workshops wie z.B. „Bieg dir dein Werkstück“: Fibeln, Gürtelschnallen, Schmuckstücke und Kunstwerke aus Metalldraht (Abteilung Vermittlung)

Station zur römischen Kulinarik, Verkostung römischer Aufstriche (moretum), Fischsaucen (garum), Brot etc. und Info-Stand zu Essgewohnheiten und Tafelgeschirr sowie Tischsitten der alten Römer (Abteilung Vermittlung)

Marktstand Töpferwerkstatt Albus: Verkauf und Info-Stand zum Handwerk „Keramik“ und Workshop „Keramikperlen gestalten“ mit Petra Fiedler

Rätselrallyes für Groß und Klein durch den Park und seine Museen

Weiters finden Führungen zu folgenden Uhrzeiten statt:

10:30-12:00 Uhr Führung durch den Archäologischen Park Magdalensberg mit Dr. Sandra Rutter, Archäologin und Kulturvermittlerin kärnten.museum

15:00-16:00 Uhr Führung durch das Amphitheater Virunum durch Dr. Renate Jernej, Archäologin kärnten.museum

Uhrzeit: 10–16 Uhr

Kosten: Eintritt frei!

T: +43 (0)664 620 26 62 oder +43 (0)664 80536 30547

E: [email protected]

Mitzubringen: festes Schuhwerk, dem Wetter entsprechende Kleidung (Regen- bzw. Sonnenschutz).