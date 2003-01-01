Winter-Ferienspiel
2. bis 6. Feb. 2026
Gemeinsam erforschen die Teilnehmer:innen zunächst die faszinierende Welt des Papiers in der Ausstellung Faszination Papier. Im Atelier widmen sich die Kinder einer persönlichen Landkarte mit Pop-Up-Elementen. Als zweite Arbeit entsteht ein Jahreszeitenwürfel.
Das Ferienspiel dauert 2,5 Stunden und richtet sich ausschließlich an Kinder von 6 bis 12 Jahren, ohne Begleitung Erwachsener.
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Jause und eine Tragetasche für den Transport der praktischen Arbeiten mit.
Das Programm ist an allen Tagen gleich.
KOSTEN
6,50 EUR | Ferienspiel-Ticket
Zusätzlich zum Ferienspiel-Ticket benötigen Kinder auch ein kostenloses Eintrittsticket.
First come, first served.
TREFFPUNKT / ABHOLUNG
ALBERTINA | Albertinaplatz 1, 1010 Wien (in der Kassahalle)
Anmeldung und Abholung beim Registraturtisch
Details zur Spielstätte:
Albertinaplatz 1, A-1010 Wien
Adresse: Albertinaplatz 1, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 53483-0
Fax: +43 1 53483-430
Geodaten: 48.2042, 16.369
Termine: Winter-Ferienspiel - Albertina
|Februar 2026
|Mo. 2. Feb. 2026
10:30 Uhr
Albertina, Albertinaplatz 1, A-1010 Wien
Winter-Ferienspiel (02.02.2026)
|Di. 3. Feb. 2026
10:30 Uhr
Albertina, Albertinaplatz 1, A-1010 Wien
Winter-Ferienspiel (03.02.2026)
|Mi. 4. Feb. 2026
10:30 Uhr
Albertina, Albertinaplatz 1, A-1010 Wien
Winter-Ferienspiel (04.02.2026)
|Do. 5. Feb. 2026
10:30 Uhr
Albertina, Albertinaplatz 1, A-1010 Wien
Winter-Ferienspiel (05.02.2026)
|Fr. 6. Feb. 2026
10:30 Uhr
Albertina, Albertinaplatz 1, A-1010 Wien
Winter-Ferienspiel (06.02.2026)
