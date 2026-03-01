Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
CARE MATTERS - Eine Ausstellung der SAMMLUNG VERBUND


CARE MATTERS - Eine Ausstellung der SAMMLUNG VERBUND

Albertina
12. März bis 28. Juni 2026
Fürsorge und Pflege sichern die Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Die Ausstellung widmet sich existenziellen Bereichen der Care-Arbeit. Künstlerinnen entwerfen mit Objekten eine aktuelle Zeichensprache der Küche. Sie machen Sorgearbeit – oft unsichtbar und unter prekären Arbeitsverhältnissen verrichtet – sichtbar.

Sie thematisieren Mutterschaft im Kontext des Kunstbetriebs. Berührende Fotografien zu Altenpflege zeigen generationsübergreifenden Zusammenhalt.

Die Schau veranschaulicht den künstlerischen Wandel von der Feministischen Avantgarde der 1970er-Jahre zu zeitgenössischen Positionen. Die Ausstellung der SAMMLUNG VERBUND, kuratiert von Gründungsdirektorin Gabriele Schor, will zur Wertschätzung der mehrheitlich von Frauen verrichteten Care-Arbeit beitragen.

Details zur Spielstätte:
Albertina
Albertinaplatz 1, A-1010 Wien

