TANZBILD - Charlotte Rudolph | Mary Wigman: Raumgestalt aus dem Zyklus Visionen, 1928


TANZBILD

ALBERTINA MODERN
3. März bis 7. Juni 2026
Die ALBERTINA präsentiert erstmals eine Ausstellung zum Thema Tanzfotografie, die sich aus der umfangreichen Sammlung des Hauses zusammensetzt. Die Aufnahmen zeigen, wie Ausdruck, Rhythmus und Bewegung in faszinierende Bilder verwandelt wurden.

Das Spektrum reicht von Ballettporträts der 1860er-Jahre über Momentaufnahmen des freien Tanzes um 1900 bis zu avantgardistischen Fotografien der 1920er- und 1930er-Jahre.

Die Fotografinnen und Fotografen nutzten neue technische Möglichkeiten und setzten modernen stilistischen Konzepte um. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Wien, wo nach 1900 eine lebendige freie Szene den Tanz als Kunstform neu definierte.

Details zur Spielstätte:
ALBERTINA MODERN
Karlsplatz 5, A-1010 Wien

