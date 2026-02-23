MADE IN GMUNDEN - Artists in Residence


Academy of Ceramics Gmunden
12. Feb. bis 13. Juni 2026
Gezeigt werden die Arbeiten von fünf internationalen Künstler:innen, die im Sommer 2025 sowohl in Gmunden als auch beim Austauschpartner, dem New Taipei City Yingge Ceramics Museum in Taiwan, tätig waren.Die Academy of Ceramics Gmunden (AoCG), von Gmundner Keramik und OÖ Landes-Kultur GmbH, zielt auf den Austausch und die gegenseitige Inspiration zwischen einem der ältesten Keramikstandorte Europas und zeitgenössischen Künstler:innen ab.

Artist-in-Residence-Aufenthalte sowie begleitende Ausstellungen und Diskursformate fördern den künstlerischen und handwerklichen Know-how-Transfer.

Die Gmundner Keramik Manufaktur öffnet den Gastkünstler:innen ihre Werkstätten und stellt sowohl die erforderliche Infrastruktur als auch eine fachkundige Betreuung zur Verfügung. Damit knüpft die AoCG an die lange Tradition der Verbindung von Handwerk und Bildender Kunst an – eine Linie, die bis zur in Gmunden produzierten Wiener Keramik und ihren charakteristischen Jugendstilobjekten zurückreicht.

Künstler:innen AoCG 2025: Chen-Hsiang Kao, TW/JP Rosmarie Lukasser, AT Maryna Talutto, UA Helena Sekot, DE/AT Charlotte Wiesmann, DE/AT

Während Maryna Talutto im kriegsbedrohten Kyiv in alltäglichen „Small Little Things“ künstlerisch wie mental Halt findet, erforscht Helena Sekot Torfmoos als lebensspendenden Kern des Moores – zwischen Mystik, Kulturgut und Klimaindikator. Rosmarie Lukasser thematisiert mit ihren Terrakottafiguren die Schnittstelle zwischen mobilen Geräten und dem menschlichen Körper im digitalen Zeitalter. Charlotte Wiesmann recherchierte in Taiwan über Schildkrötenpanzer als rituelles Orakel und frühes Schriftmedium und entwickelte fragile, aus plastischen Linien geformte Plastrons. Chen-Hsiang Kao brachte in Gmunden östliche Symbole in einen Dialog mit dem Westen, realisiert u. a. Performances um dabei auf die fragile politische Lage Taiwans.

Kuratiert von Genoveva Rückert

Eintritt frei!

Details zur Spielstätte:
Keramikstraße 24, A-4810 Gmunden

