Whatever You Throw at the Sea... Zara Julius

Ein recherchebasiertes audiovisuelles Projekt der in Johannesburg lebenden und arbeitenden Künstlerin und Researcherin, das im April 2023 in einer Installation im Weltmuseum Wien münden wird. Julius, die 2022 im Rahmen eines Residency-Programms im Weltmuseum Wien recherchiert und sich kritisch mit dessen Beständen auseinandergesetzt hat, beschäftigt sich dabei mit dem Umstand, dass sich Communities in Afrika und der afrikanischen Diaspora seit langem oft buchstäblich an vorderster Front der ökologischen wie kulturellen Ausplünderung befinden.

Das Projekt, zu dem eine Radio-Oper ebenso gehört wie eine physische Installation unter Verwendung von fotografischem Material aus den Sammlungen des Museums, wendet sich Logiken des Ozeanischen und Rhythmischen zu, die eng verschränkt sind mit Erfahrungen von Verlust, Leben, Tod und dem Möglichen.

Zentral für Julius’ Arbeitsweise ist die Vielstimmigkeit. Auch Whatever You Throw at the Sea... wurde unter Beteiligung einer Reihe von Kulturtätigen und Personen (aus Johannesburg und Wien) produziert, deren persönliche Geschichten mit Quellenmaterial von unterschiedlichen Orten auf dem afrikanischen Kontinent und aus der afrikanischen Diaspora verwoben werden.

Das Projekt versteht sich als Kritik sowohl eines aktuellen Klimadiskurses, der es verabsäumt, angesichts der andauernden Klimakrise die Frage der Kolonialität zu berücksichtigen, als auch an ethnografischen Praktiken und den in deren Folge entstandenen „wissenschaftlichen“ Sammlungen im Globalen Norden. Whatever You Throw at the Sea... rückt demgegenüber afrikanische Epistemologien ins Zentrum und setzt sich mit Überlebensmethoden und subversiven Strategien auseinander, die in just jenem Material verborgen sind, das in diesen Sammlungen weggesperrt wurde. Das Projekt skizziert dabei neue Zukünfte und Überlebenschancen für diejenigen, die infolge des im Siedlerkolonialismus verübten Diebstahls von der Klimakatastrophe am stärksten betroffen sind.

Zara Julius, interdisziplinäre Künstlerin, Researcherin und „Vinyl Selector“, lebt und arbeitet in Johannesburg, Südafrika. Sie ist Gründerin von KONJO, einer panafrikanischen Agentur für kreative Recherche und kulturelles Storytelling. Julius, die Sozialanthropologie und bildende Kunst studiert hat, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Verhältnis von Performativität, Verschleierung und fugitivity („Flüchtigkeit“) in (post-)kolonialen Kontexten mit Siedlergeschichte.