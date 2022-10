Día de los Muertos - Der Tag der Toten

Auch dieses Jahr wird im Weltmuseum Wien in Zusammenarbeit mit mexikanischen Künstler*innen und anderen Partner*innen das mexikanisches Totenfest, genannt Día de los Muertos, gefeiert!

Dabei werden die Verstorbenen in einer feierlichen Atmosphäre in Erinnerung gerufen und geehrt. In der Säulenhalle laden wir zur Prozession und der Präsentation des eigens für das Weltmuseum Wien geschaffenen Totenaltars (altar de muertos) ein. Außerdem erwartet Sie ein buntes mexikanisches Kulturprogramm.

Altar de Muertos

Kostenfrei zu besichtigen!

Die mexikanische Künstlerin Stephany Daphne Rodríguez Cabañas hat für die Säulenhalle des Weltmuseums Wien einen beeindruckenden Altar gestaltet. Der Altar de Muertos, auch La Ofrenda genannt, ist das Herzstück des Día de los Muertos und soll die Seelen der Verstorbenen im Reich der Lebenden üppig geschmückt willkommen heißen. Der Altar de Muertos wird mit Gaben bestückt, die an die Verstorbenen erinnern. Auf dem Altar findet man meist Las Catrinas, Pan de Muerto, Zuckerschädel und Getränke. Was es mit all den Dingen auf sich hat und welche Traditionen den Día de los Muertos noch begleiten, davon wird Stephany Daphne Rodríguez Cabañas im Rahmen zahlreicher Workshops und Performances berichten!

Ausstellung zum Día de los Muertos

Kostenfrei zu besichtigen!

Die Schüler*innen der 1Me Volksschule Friedrichsplatz haben gemeinsam mit der Künstlerin Stephany Cabanas Rodriguez Arbeiten anlässlich des Día de los Muertos geschaffen.