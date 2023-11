DIE SCHNEEKÖNIGIN

Gerda und Kay sind Nachbarskinder, die eine tiefe Freundschaft verbindet. Die beiden sind unzertrennlich; viel Geld haben sie nicht, aber sommers wie winters spielen sie draußen, genießen die Schönheit der Natur und erleben kraft ihrer Fantasie wunderbare und spannende Abenteuer. Oder sie lauschen den Geschichten der Großmutter, in denen von geheimnisvollen Mächten die Rede ist.

Doch dann bricht eine böse Macht in ihr Leben ein: Der Splitter eines Zauberspiegels trifft Kay ins Auge, sein Charakter verändert sich, sein Herz wird zu Eis. Was ihn früher begeisterte, erscheint ihm nun schäbig und verachtenswert. Bereitwillig lässt er sich von der mächtigen Schneekönigin entführen, lebt mit eiskaltem Herz in ihrem eiskalten Palast.

Gerda aber ist nicht bereit, den Verlust des liebsten Freundes zu akzeptieren. Mutig macht sie sich auf den gefährlichen Weg, Kay im doppelten Sinne zu befreien – von der Schneekönigin und zu sich selbst.

In der musikalischen Fassung von Franziska Steiof und Thomas Zaufke wird Andersens Märchen zu einem berührenden und unterhaltenden Erlebnis für die ganze Familie.

Franziska Steiof/Thomas Zaufke nach Hans Christian Andersen | Familienstück

Inszenierung: Birgit Schreyer Duarte