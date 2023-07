Lassen Sie sich in den versteckten Gärten des Volkskundemuseums am Paulustor kulinarisch überraschen: Zum Museum gehören seit der Errichtung des Gebäudes als Kloster im 17. Jahrhundert auch wenig bekannte Gärten. Bei einer Führung durch das Museum und die wechselvolle Geschichte des Hauses erkunden Sie auch die Ausstellung „Welten - Wandel - Perspektiven“ und viele Aspekte der steirischen Gegenwart. Anschließend genießen Sie die Köstlichkeiten aus Ihrem Picknickkorb in der Ruhe der versteckten Museumsgärten am Fuße des Schloßbergs.

Führung: "Welten – Wandel – Perspektiven"

„Sieh, das Gute liegt so nah …“ vor allem, weil die Steiermark kulinarisch so einiges zu bieten hat! Was hat man früher gegessen? Welche Lebensmittel sind fast in Vergessenheit geraten, gelten aber nun wieder als „modern“? In der alten Rauchstube werfen Sie zunächst einen Blick auf die Essgewohnheiten vergangener Tage, ehe Sie sich den „typisch“ steirischen Köstlichkeiten zuwenden. Im Bereich Mobilität fragen Sie, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen und welche Wege sie bereits hinter sich haben, bis sie auf unseren Tellern landen. Am Ende dieses Rundganges wandeln Sie noch auf den Spuren von Erzherzog Johann und wissen dann mit Sicherheit: „Regional schmeckt schon genial!“ Lernen Sie das Haus und die Ausstellung "Welten – Wandel – Perspektiven" auf eine neue Weise kennen und runden Sie Ihren Besuch mit einem genussvollen Aufenthalt an einem bislang viel zu geheimen Ort ab.

Dauer: ca. 60 Minuten

Picknickkörbe:

Überraschungskorb 1: Grüne Überraschungen – vegetarisch

Vegetarische Picknick-Variation inkl. Dessert, Getränke nach Wahl

Überraschungskorb 2: Wie es isst – fleischig

Fleischige Picknick-Zusammenstellung inkl. Dessert, Getränke nach Wahl

Preis:

61 € (2 Pers.); 91 € (3 Pers.); 117 € (4 Pers.) – exkl. Einsatz

(Führung, Picknickkorb und Leihdecke)

Anmeldung und Gutscheine für das „Museums-Picknick im Grünen“ an den Museumskassen im Kunsthaus Graz oder im Volkskundemuseum zu den regulären Öffnungszeiten (Di-So, Feiertag, 10-18h).

Bei angekündigtem Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt. Tritt dieser Fall ein, können Sie Ihre Gutscheine selbstverständlich für einen anderen Termin nutzen oder man erstatten Ihnen den bezahlten Betrag zurück – das Museum setzt sich mit Ihnen in Verbindung!

Sollte es während der Veranstaltung zu regnen beginnen, können Sie die Speisen Ihres Picknickkorbes auch im nahe gelegenen Gastronomiebetrieb einnehmen oder den Korb gegen eine Kaution auch gerne mit nach Hause nehmen.

Bitte geben Sie beim Gutscheinkauf Ihre Telefonnummer bekannt, damit man Sie bei Schlechtwetter erreichen kann und eine alternative Lösung vereinbart werden kann.

Bitte stimmen Sie Änderungswünsche zu Ihrem gebuchten "Museums-Picknick im Grünen" mit dem Sales-Büro ab: +43-699/1339-5041, tourismus@museum-joanneum.at.

Der Verkauf und die Bestellung des "Museums-Picknicks im Grünen" ist bis 3 Tage vor der Veranstaltung möglich!

Zwei Tage vor dem gebuchten Termin werden die Bestellungen an den Catering-Partner weitergeleitet, weswegen danach keine Änderungen mehr möglich sind und die beauftragte Buchung verbindlich ist.