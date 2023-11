It´s the most wonderful time of the year… Ver­kür­zen Sie sich das War­ten auf die schöns­te Zeit des Jahres! Musi­cal­stars gestal­ten – umran­det von atem­be­rau­ben­der Akro­ba­tik – einen stim­mungs­vol­len, vor­weih­nacht­li­chen Abend. Dazu wird ein weih­nacht­li­ches 3‑gängiges Gala­menü serviert. Ein Weih­nachts­pro­gramm, das kei­ne Wün­sche offen lässt!

Es weihnachtet wieder im Vindobona!

Der gleiche Anlass… aber ein neues Programm und Menü.

Nach dem Erfolg vom letzten Jahr heißt es wieder „Dinner before Christmas“.

Von ​„Carol of the bells“ über ​„Litt­le Drum­mer Boy“ oder von ​„Let it snow“ zu ​„Let it go“ …es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

It´s begin­ning to look a lot like Christmas…

Mit:

Sarah Zip­pusch

Sabri­na Auer

Maxi­mi­li­an Vogel

Kon­stan­tin Zander

Musi­ka­li­sche Lei­tung und am Kla­vier: Andre­as Brencic

Regie: Rita Sereinig

Menü

Vor­spei­se: Sel­le­rie-Apfel Sup­pe / Pini­en­ker­ne / Parmasanchips

Haupt­spei­se: Lachs­fi­let / Pil­ze-Trüf­fel- Risot­to / Gla­cier­te Baby Karot­ten / Par­me­san / Thy­mi­an-Weiß­wein Sauce

oder Gegrill­te Zie­gen­kä­se / Pil­ze-Trüf­fel- Risot­to / Gla­cier­te Baby Karot­ten / Par­me­san / Thy­mi­an-Weiß­wein Sauce

Des­sert: Leb­ku­chen­mousse Tar­te­let­tes / Brat­ap­fel­kom­pott / Bee­ren Coulis / Nüs­se Krokant

PREIS­KA­TE­GO­RIEN:

KAT1: Pre­mi­um-Tische. Hier sit­zen Sie als Paar oder als geschlos­se­ne Grup­pe mit bis zu vier Per­so­nen an einem eige­nen Tisch im vor­de­ren Bereich des Saals oder in der ers­ten Rei­he des obe­ren Bereichs oder in einer Loge.

KAT2: Grö­ße­re Gemeinschaftstische.

KAT3: 2‑er Tische im hin­te­ren Bereich des Saals.