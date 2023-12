Alexander Goebels Weihnachtsshow

Eines ist sicher - Weihnachten kommt! Gera­de in die­sem cra­zy Jahr haben Sie das Recht und ein wenig auch die Pflicht, die­se Weih­nachts­zeit humor­voll, in Selbst­re­fle­xi­on, mit guter Musik und viel Emo­ti­on zu ver­brin­gen. Das gehört zu den Weih­nachts­wer­ten und soll auch wei­ter so gelebt werden.