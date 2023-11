Im Herzwald, unweit der zauberhaften Zypressen und des sprudelig schäumenden Seifenblasensees, erblickt ein schnuckeliges Einhorn das Licht der Welt – ein seltsam einsilbiges Einhorn. NEIN sagt es zu Zuckerwatte, NEIN zur coolen Kuhsine und NEIN zu allen Ideen seines Brüderleins. Es hilft auch gar nichts, noch lilalieber zum NEINhorn zu sein, es wird hier einfach nicht gliglaglücklich.

So kehrt das NEINhorn dem zuckersüßen Land der Träume schließlich den Rücken und entdeckt eine neue Welt für sich – und was die alles für das NEINhorn bereithält! Schlammbäder, faulige Äpfel und neue Freunde! Ähnlich einsilbige und bockige Freunde wie den WASbären und den NAhUND. Ob sich ausgerechnet dieses Helden-Trio dazu bereit erklären wird, die KönigsDOCHter aus ihrem Turm zu befreien? Abär, möchte man sagen, ist das nicht Egaal? So oder so ist es ein großer Spaß – für alle Einhorn- wie NEINhorn-Fans.

von Raoul Biltgen nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Marc-Uwe Kling

Regie Paola Aguilera

Bühne & Kostüme Alexandra Burgstaller, Agnes Hamvas

Dramaturgie Uschi Oberleiter