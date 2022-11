Äußerst positiv war das Medien-Echo auf die erste Inszenierung des bekannten Tiroler Schauspielers Gregor Bloéb, der im Herbst 2021 in seiner Heimatstadt die populärste Oper schlechthin, Mozarts "Die Zauberflöte", auf die Bühne brachte.

„Gregor Bloéb ist mit seiner rotzfrechen Art eine Zauberflöte geglückt, die Spaß macht und blendend unterhält. Mozart, ebenfalls kein Kind von Traurigkeit, hätte seine Freude daran gehabt“, war in der Tiroler Tageszeitung zu lesen.

„Mit dem starken Einsatz von schauspielerischen Elementen, einer Prise Klamauk und dem schrillen Bühnenbild konkretisierte Bloéb […] so manche Doppelbödigkeit des Mozart-Klassikers und bot beste Unterhaltung“, schrieb die Austria Presse Agentur. Großes Lob von allen Seiten erhielten auch die Sängerinnen und Sänger sowie das „klangfarbenfroh und präzis aufspielende“ Tiroler Symphonieorchester Innsbruck.

Und so soll das Publikum auch in der Spielzeit 2022.23 die Gelegenheit bekommen, mitzuerleben, welch verschlungene Wege Prinz Tamino und der Vogelfänger Papageno gehen müssen, um am Ende Pamina und Papagena glücklich in ihren Armen halten zu können. Ein Opernvergnügen für Zuschauer*innen jeglichen Alters, in dem gelacht, geweint und gestaunt werden kann und das sich in der musikalischen Bandbreite von volkstümlichen Liedern über eindrucksvolle Ensembles bis hin zu anspruchsvollen Arien bewegt.

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Text von Emanuel Schikaneder.

Aufführungsdauer ca. 3 Stunden . Pause nach dem ersten Aufzug

Musikalische Leitung: Andrea Sanguineti

Musik. Ltg.: Stefan Politzka

Regie: Gregor Bloéb

Bühne & Kostüme: Laura Malmberg, Paul Sturminger

Dramaturgie: Susanne Bieler