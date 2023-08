Diverse Infrastructures? Gender, Queer & the Foundations of Society

Im Mittelpunkt des "3rd Vienna Workshop on STEM Collections, Gender and Sexuality" stehen Infrastrukturen – sozio-technische Systeme und immaterielle Netzwerke, die Menschen, Materialitäten, Orte, Institutionen und Dienstleistungen miteinander verbinden. In Form von z.B. Verkehrswegen, Wasser- und Energieversorgungssystemen sowie Kommunikationsnetzen schaffen sie langlebige Strukturen, aber auch Pfadabhängigkeiten.