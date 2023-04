PianoBox – Musik hautnah spüren

Ein Benefizkonzert des Vereins Auxilium Infantilis, der mental und/oder physisch beeinträchtigte Kinder und deren Familien in Österreich unterstützt. Die PianoBox, das Konzertformat der Pianistin Maria Radutu, vermittelt Klaviermusik aus verschiedenen Stilen und Zeiten, bekannte und weniger gespielte Werke.

„Ich erzähle die Geschichten die ich persönlich hinter dieser Musik empfinde und will dabei die Grenze zwischen Bühne und Publikumsraum durchbrechen“. „Es ist mein Weg, Musik die begeistert, auf emotionale Weise zu vermitteln“.

Programm:

PIANISTIN MARIA RADUTU

Kabalevsky – Novelette Op. 27, Nr. 25

Constantinescu – Toccata „Joc Dobrogean“

Chopin – Ballade Nr. 1, Op. 23 in g-moll

Gluck – Der Reigen Seliger Geister

Schostakowitsch/Bach/Kapustin – 3 Preludien in e-moll

Rachmaninoff – Prelude Op.3 Nr.2

Mozartv – Fantasie in d-moll, KV 397

Gershwin – Rhapsody in Blue

Veranstalter: Verein Auxilium Infantilis, Beneschgasse 33, 3400 Klosterneuburg

Ort: Augustinussaal

Der Reinerlös der Benefizveranstaltung kommt den hilfsbedürftigen Kindern und deren Familien zugute.

Information: office@v-ai.at