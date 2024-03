In der Stiftskirche Admont wurde am Aschermittwoch, 14. Februar 2024 um 18:30 Uhr, das neue Fastentuch der Künstlerin Lisa Huber gesegnet. Es hängt bis Pfingstmontag – also auch in der ganzen Osterzeit – da das siegreiche Osterlamm (ein Symbol für den auferstandenen Christus) ebenso darauf zu sehen ist.

Abt Gerhard Hafner, der auch Pfarrer von Admont ist, hat sich im Zuge der Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr mit dem Gedanken getragen, ein Fastentuch für die Stiftskirche zu erwerben. In dieses Fastentuch von Lisa Huber hat er sich auf Anhieb verliebt. Es trägt den Titel „Lamm Gottes nimm hinweg die Sünde der Welt …“ und ist in einem aufwändigen 1 1/2-jährigen Arbeitsprozess in den Jahren 2021/22 in den Werkstätten der Künstlerin entstanden.

Lisa Huber, die auch mit Scherenschnitten im Überformat in der Sammlung des Stiftes vertreten ist, arbeitet u.a. in der traditionellen Technik des Holzschnittes. Sie hat diese Technik auch in diesem riesigen Fastentuch angewandt, was es zu einer künstlerischen Besonderheit macht. Es gibt keine anderen Fastentücher, die mittels Holzschnitttechnik entstanden sind. Die über 5m lange Leinwand wurde nicht maschinell, sondern in einem Stück durch Handabzüge bedruckt. Mit dieser speziellen Holzdrucktechnik hat Lisa Huber den Eindruck gemalter Motive erzielt und ein Unikat der Sonderklasse geschaffen.

Lisa Hubers Fastentücher waren bereits im Klagenfurter und Babenberger Dom, im Wiener Stephansdom und im Dom zu Worms zu bewundern. Abt Gerhard Hafner hat seiner Wertschätzung für das in der Admonter Stiftskirche heimatlich gewordene Fastentuch mit folgenden Worten Ausdruck verliehen: „Die wichtigste Botschaft, die ich als Priester zu verkünden habe, ist das Wort Gottes, besonders die Evangelien, da in den Evangelien Jesus direkt zu uns spricht. Bei jeder Hl. Messe stehen wir – aus Ehrfurcht vor den Worten Jesu – auf, wenn das Evangelium verkündet wird. Außerdem heißt Evangelium ins Deutsche übersetzt: Frohe Botschaft. In Zeiten, in denen wir leben, hungern wir förmlich nach einer guten Botschaft, nach Hoffnung, nach Worten, die uns Aufrichten und Mut geben und das bringt unser Herr Jesus Christus mit seiner Nachricht zustande. Außerdem korrespondiert dieses Fastenbuch mit meinen Abtsstab, darauf sind die 4 Evangelisten dargestellt, und dem Lektionarseinband, wo die 4 Evangelisten mit ihren Symbolen zu sehen sind: Markus als Löwe, Matthäus als Engel, Lukas als Stier, Johannes als Adler. Ein Dank an die Künstlerin Frau Lisa Huber für dieses gelungene und ansprechende Kunstwerk.“